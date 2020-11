5000 franczyzobiorców prowadzi swoje Żabki

– 5000 franczyzobiorców to olbrzymi powód do świętowania dla całej naszej firmy. Przedsiębiorcy prowadzący Żabki to siła naszej sieci i to dzięki nim, możemy każdego dnia zapewnić szybkie i wygodne zakupy dla ponad 2,5 mln klientów. Od początku roku otworzyliśmy ponad pół tysiąca sklepów w całej Polsce i mimo pandemii widzimy, że mała przedsiębiorczość w branży spożywczej nadal może się rozwijać. Żabka jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorczych osób, które chcą wspólnie z nami budować na rynku największą sieć convenience w Polsce – podkreśla Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Żabka Polska.

Obecnie nowi przedsiębiorcy przystępujący do sieci, poza w pełni wyposażonym i umeblowanym sklepem w atrakcyjnej lokalizacji, otrzymują miesięczny przychód podstawowy w wysokości 16 tys. zł co miesiąc przez pierwszy rok działalności. Zyskują także know-how i znany wśród Polaków brand oraz bogatą ofertę – produktową i usługową, którą mogą zaproponować klientom. Przy tym, rozpoczynając biznes z Żabką, wnoszą na start zaledwie 5 tys. zł, które wydatkowane są na zakup produktów regionalnych czy kasy fiskalnej.

Wszyscy franczyzobiorcy w sieci Żabka mogą ponadto liczyć na szkolenia z różnych obszarów prowadzenia biznesu, bieżące wsparcie ze strony specjalnej jednostki – Centrum Wsparcia Franczyzobiorców oraz partnerów ds. sprzedaży, a także na szereg nowoczesnych narzędzi, jak aplikacja frappka ułatwiająca im zarządzanie sklepem. Żabka okazuje współpracującym z nią przedsiębiorcom również dodatkową pomoc w trudnych momentach, jak pandemia koronawirusa, podczas której od samego początku zapewniała im dodatkowe narzędzia i środki dla bezpieczeństwa ich samych, pracowników i klientów. Sieć dostarczyła do sklepów m.in. maseczki, rękawiczki czy przyłbice dla franczyzobiorców i personelu, zaś klienci mogą korzystać m.in. ze stacji do dezynfekcji rąk, jak również zakupić tanie, sprzedawane bez zysku, jednorazowe maseczki ochronne. Mimo trwającej pandemii, zainteresowanie franczyzą z Żabką nie przestało maleć, a w lipcu br. odnotowano rekordową liczbę podpisanych nowych umów franczyzowych.