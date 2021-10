51 tys. e-sklepów w Polsce. Większość ma kłopoty!

51 tys. - tyle W Polsce zarejestrowanych jest sklepów internetowych - wynika z raportu Advox Studio na podstawie danych Krajowego Rejestru Sądowego. 80 proc. e-sklepów ma kłopoty finansowe wyniające z błędów na etapie projektowania strony internetowej.

Autor: PAP

Data: 11-10-2021, 14:15

Pandemia zdecydowanie sprzyja rozwojowi e-commerce/ fot. shutterstock

Polski rynek eCommerce najbardziej dynamicznie rozwijał się nie w czasie pandemii, ale w 2019 r., kiedy to liczba zarejestrowanych sklepów internetowych wzrosła o 26,5 proc. Obecnie - jak wynika z analizy danych - najszybciej przybywa ich w województwie podlaskim (na koniec września było ich o 22 proc. więcej niż w grudniu 2020 r.).

Pandemia sprzyja rozwojowi e-commerce

Łącznie Polsce zarejestrowanych jest 51 tys. sklepów internetowych. Najwięcej z ich działa w województwie mazowieckim ( ok. 10 tys., czyli niemal 20 proc. zarejestrowanych). Drugie w kolejności jest województwo śląskie (6,5 tys.), następnie małopolskie (5,1 tys.), wielkopolskie (4,9 tys.), dolnośląskie (4,2 tys.), łódzkie (3,6 tys.), pomorskie (2,6 tys.), podkarpackie (2 tys.), lubelskie (1,9 tys.), zachodniopomorskie (1,8 tys.), kujawsko-pomorskie (1,7 tys.), lubuskie (1,5 tys.), podlaskie (1,3 tys.) oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (po 1 tys.). Najmniej e-sklepów (tylko 914) zarejestrowano w województwie opolskim.

Pprzełomowy dla polskiego eCommerce był rok 2019, kiedy to liczba transakcji w Internecie dokonywanych za pomocą BLIKa przekroczyła liczbę tych dokonywanych kartami płatniczymi. "Według danych NBP w 3. kwartale 2019 r. Internauci zapłacili kartami 28 mln razy, a BLIKiem niemal 40 mln razy" - wskazał menadżer Advox Studio Rafał Gadomski. Dodał też, że w tym samym roku pierwszy raz w historii wydatki na reklamę internetową w Europie przekroczyły sumę wydatków na pozostałe media.

W 2020 r.- jak wykazuje raport Advox Studio - ten wzrost nieco spowolnił. Najwięcej nowych e-sklepów zarejestrowano w województwach kujawsko-pomorskim - wzrost o 37,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku - i w podkarpackim - o 35 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast najmniejszy wzrost był w województwie lubuskim - zaledwie 5 proc.

Z kolei w 2021 r. do końca września najbardziej dynamiczny wzrost liczby e-sklepów odnotowano w województwie podlaskim (22 proc. w stosunku do 2020 r). Na drugim miejscu jest województwo lubelskie (21,5 proc.), na trzecim zachodniopomorskie (17,5 proc.) Następnie kolejno województwa: lubuskie (17 proc.), świętokrzyskie (16 proc.), małopolskie i mazowieckie (po 14,5 proc.), kujawsko-pomorskie (14 proc.), dolnośląskie (13,5 proc.), pomorskie i warmińsko-mazurskie (13 proc.), śląskie (12,5 proc.) oraz wielkopolskie i łódzkie (po 12 proc.). Najwolniej przybywa sklepów internetowych w województwach podkarpackim i opolskim. Do końca września ich liczba wzrosła o 11,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Sklepy internetowe mają kłopoty finansowe

Jak wynika z raportu, niestety dynamiczny wzrost liczby sklepów internetowych na polskim rynku eCommerce nie idzie w parze z ich dobrą kondycją finansową. "Wielką bolączką polskiego eCommerce jest popularne przekonanie, że do prowadzenia sklepu internetowego wystarczy zaopatrzyć się w towar i stworzyć stronę www. Tymczasem dla powodzenia kluczowe są takie kwestie jak pozycjonowanie w wyszukiwarkach postrzegane jako proces długofalowy czy aktywność reklamowa. Często problem stanowi już sama strona www, fatalnie zaprojektowana, nieintuicyjna, zniechęcająca klientów" - mówi Gadomski. Zaznaczył, że sklep internetowy warto budować na specjalnie do tego przeznaczonej platformie zakupowej.

Najlepiej wygląda obecnie sytuacja e-sklepów zarejestrowanych w województwie małopolskim, gdzie w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji finansowej w ocenie Dun & Bradstreet znajduje się 30 proc. z nich. W województwie opolskim dobrze radzi sobie 27,5 proc. sklepów internetowych, a w mazowieckim 26,5 proc. Najgorzej jest w województwie łódzkim, gdzie zaledwie 18,5 proc. e-sklepów znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej. Niewiele lepiej jest w województwach warmińsko-mazurskim i lubuskim - tylko 19,5 proc. W całej Polsce niemal 80 proc. sklepów internetowych boryka się z problemami finansowymi.