6 stycznia sklepy zamknięte. Jak pracują sieci dzień wcześniej?

Jak będą pracowały markety 5 stycznia:

Biedronka – do godziny 23:00 lub dłużej,

Lidl – przeważnie do godziny 22:00 lub 23:00,

Żabka – do godziny 23:00,

Tesco – większość do godziny 22:00 lub 23:00,

Kaufland – do godziny 23.00 (markety w Biłgoraju, Końskich i Świdniku czynne do godziny 22:00),

Auchan – przeważnie do godziny 22:00,

Carrefour – do godziny 22:00 lub 23:00,

Dino – do godziny 23:00 (niektóre sklepy krócej),

Netto – do godziny 22:00.