60 najemców przedłużyło umowy najmu w centrach Newbridge

Najwięcej prolongat podpisano w Nowych Czyżynach w Krakowie, które są jednocześnie największym centrum handlowym w portfolio inwestora. Umowy dotyczyły tutaj aż 4,5 tys. m kw. GLA. Na pozostanie w obiekcie na kolejne lata zdecydowało się aż 29 marek, co stanowi aż jedną trzecią oferty centrum handlowego. Podobna sytuacja miała miejsce w Nowych Bielawach w Toruniu. Tutaj na dalszą inwestycję w najem zdecydowało się aż 23 najemców, którzy łącznie zajmują ponad 4 tys. m kw. GLA. Podobnie sierpień zakończył się w Nowej Górnej w Łodzi. W tamtejszym centrum handlowym przedłużenia objęły blisko 800 m kw. GLA.

– Ostatnie miesiące przyniosły prawdziwy wysyp umów, co jest niespotykane dziś na rynku. Nasi najemcy zostają na kolejne lata, tym samum umacniając tenant-mix naszych centrów handlowych. To najlepszy dowód na to, że marki dostrzegły zarówno potencjał naszych obiektów, jak również potencjał całego formatu convenience.- mówi Joanna Bieniek, leasing manager w Newbridge.

Z badań Retail Market Monitor wynika, że w najbliższych 5 latach centra convenience czeka dynamiczny wzrost. Ma to dotyczyć zarówno nowych marek lokowanych w tych obiektach, jak i obrotów. - Nasi najemcy śledzą tendencje rynkowe. Wielu z nich posiadając sklepy w dużych galeriach ma także porównanie, jak w czasach post covid kształtują się wyniki dotyczące footfall’u i obrotów. Na tej podstawie modyfikowane są dziś plany rozwoju poszczególnych marek. Te coraz częściej obejmują formaty convenience - zauważa Joanna Bieniek.

Ale na korzyść Newbridge przemawia nie tylko sytuacja na rynku. - Na decyzję najemców wpływ miało kilka unikalnych dla nas czynników, w tym m.in. modernizacja obiektów czy skuteczna strategia marketingowa. Najemcy, z którymi prowadziliśmy rozmowy docenili również silną pozycję obiektów na lokalnych rynkach. Atutem w naszym przypadku była także nowa jakość formatu convenience, którą rozwijamy w ostatnich latach, bazując przede wszystkim na atrakcyjnym tenant-mix'ie, odróżniającym nas od innych centrów tego typu - mówi Rory Mepham, dyrektor zarządzający Newbridge Poland.