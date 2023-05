Handel

800 plus. Producenci żywności i supermarkety nie będą największymi beneficjentami?

Waloryzacja 500plus to oczywiście dobra informacja z punktu widzenia konsumpcji. To powinien być silny bodziec dla spożycia prywatnego w przyszłym roku, co oznacza pozytywne efekty zarówno dla producentów wyrobów konsumpcyjnych, jak i sektora handlowego. Jednak to nie musi oznaczać, że najbardziej skorzystają na tym producenci artykułów spożywczych i podmioty wyspecjalizowane w handlu tymi produktami - mówi nam Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.