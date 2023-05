Zdaniem analityków, zmiana 500+ na 800+ to zwiększenie siły nabywczej polskich rodzin, która na pewno pozytywnie wpłynie w pierwszej kolejności głównie na kategorię handlu żywnością. Czy zatem po ogłoszeniu podwyżki świadczenia Dino, Biedronka , Eurocash czy Pepco miały okazję i powód do otwarcia szampana?

Zdaniem ekonomisty Rafała Mundrego, "pierwsza waloryzacja 500 plus od siedmiu lat powoduje, że wartość 500 plus znów będzie na podobnym poziomie co w 2016".

Zmiana 500+ na 800+ lekko pozytywnie wpłynie w pierwszej kolejności głównie na kategorię handlu żywnością. Beneficjentami powinny okazać się m.in. sieci Dino, Eurocash i Pepco.

60 proc. podwyżka świadczenia oznacza dodatkowe 24 mld zł dochodu rozporządzalnego, czyli ok 0,6% PKB. To oznacza zwiększenie wydatków na żywność i napoje o około 4,5 mld zł rocznie, a to z kolei wpłynie na wzrost rynku detalicznego handlu spożywczego w Polsce o dodatkowe około 1%.

W niektórych sklepach podobno otworzono szampana na wieść o 800+. - Na pewno jednak 800+ będzie miało działanie inflacyjne - uważa Rafał Brzoska, szef InPost.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w trakcie konwencji partii zwiększenie od 2024 r. świadczenie 500+ do kwoty 800 zł. To wywołano lawinę komentarzy na temat realnego wpływu tej "podwyżki" na rynek spożywczy i handlowy.

Pierwsza waloryzacja 500+ od siedmiu lat

Z danych zamieszczonych przez ekonomistę Rafała Mundrego na Twitterze wynika, że 500 zł z 2016 to dziś równowartość 339,54 zł. Dziś za 500 zł można kupić o około jedną trzecią mniej niż 7 lat temu. Jego zdaniem, "pierwsza waloryzacja 500 plus od siedmiu lat powoduje, że wartość 500 plus znów będzie na podobnym poziomie co w 2016". Siła nabywcza świadczenia w wysokości 800 zł w kwietniu 2023 roku wynosiłaby bowiem 543,26 zł z roku 2016.

800 plus a wydatki na żywności. "Tylko lekko na plus"

- Oczywiście wzrost 500 na 800+ to zwiększenie siły nabywczej polskich rodzin. Niewątpliwie przełoży się to na wielkość ich wydatków, a że sporą część budżetu zajmują zajmują zakupy żywności i produktów pierwszej potrzeby, można śmiało stwierdzić, że producenci i detaliści odczują ten wzrost na plus - komentuje dla portalspozywczy.pl, Rafał Mundry.

Dariusz Dadej, analityk Noble Securities SA zaznacza, że biorąc pod uwagę dynamiki zmian inflacji w ostatnim czasie zmianę na 800+ powinno się traktować raczej jako powrót do punktu wyjściowego.

- Raportowane przez GUS w tym roku dane dot. sprzedaży detalicznej pokazują spadki w ujęciu realnym nawet w mało elastycznej kategorii żywność, co świadczy o dużo ostrożniejszym wydawaniu pieniędzy i mniejszej zawartości koszyka. Ta zmiana więc najprawdopodobniej lekko pozytywnie wpłynie w pierwszej kolejności głównie na tę kategorię. Beneficjentami powinny okazać się m.in. sieci Dino, Eurocash i dodałbym do tego jeszcze Pepco. Jednak w mojej opinii tylko lekko na plus, gdyż pozwoli na wolniejszy od zakładanego spadek sprzedaży porównywalnej w/w - podkreśla.

Wtóruje mu Michał Potyra, CEE Analyst, UBS Investment Bank, który zaznacza, że - według szybkich szacunków - 60 proc. podwyżka świadczenia oznacza dodatkowe 24 mld zł dochodu rozporządzalnego, czyli ok 0,6% PKB.

- Skorzystać powinny wszystkie firmy z ekspozycją na konsumenta, zarówno te sprzedające produkty pierwszej potrzeby, jak żywność oraz te sprzedające ubrania, AGD, elektronikę itd. Konsument dostając pieniądze do ręki na pewno zwiększy swoją konsumpcje, ale nie mamy pełnego obrazu, żeby dokładniej oszacować wpływ na gospodarkę - mówi Michał Potyra.

800 plus to 4,5 mld zł rocznie więcej na żywność

Janusz Pięta, analityk finansowy z biura maklerskiego mBanku podał nam, że szacunki mówiące o wzroście dochodu rozporządzalnego o około 24 mld zł rocznie, to zwiększenie wydatków na żywność i napoje o około 4,5 mld zł rocznie, a to z kolei wpłynie na wzrost rynku detalicznego handlu spożywczego w Polsce o dodatkowe około 1%.

- Zapowiedziana waloryzacja świadczenia 500+ do 800 PLN miesięcznie powinna pozytywnie wpłynąć na siłę nabywczą konsumentów, a tym samym pobudzić sprzedaż detalistów i pozytywnie wpłynąć na ich marże - mówi. - Zwiększenie świadczenia powinno być najbardziej korzystne dla Dino, Jeronimo Martins (generującego ok. 83% EBITDA Grupy w Biedronce) i Eurocashu, a następnie CCC (ok. 53% sprzedaży w Polsce), LPP (ok. 43% sprzedaży w Polsce) i Pepco (ok. 25% sprzedaży w Polsce). Z sektora konsumenckiego pozytywny wpływ powinny odczuć także VRG, Amrest, Allegro, Answear - dodaje Janusz Pięta.

800 plus. E-commerce szampana nie otwiera

Kilka dni temu Rafał Brzoska, prezes inPostu opowiedział na konferencji prasowej o wpływie podwyższenia świadczenia 500 plus na branżę e-commerce.

Określił, że niewątpliwie każda dystrybucja środków będzie przekładała się krótkotrwały efekt w postaci wzrostu siły nabywczej. - Natomiast pamiętajmy, że efektem tego bezpośrednim będzie wzrost, czy utrzymanie się inflacji na wysokim poziomie - mówił. Myślę, że InPost już pokazał, że w tym inflacyjnym środowisku jesteśmy trochę marką konsumencką. (...) Jest to kolejny element dystrybucji, który prędzej przełoży się na handel tradycyjny niż e-commercowy, który waży znacznie mniej niż tradycyjny, ale jakiś efekt na pewno będzie" - dodał.

- W Dino czy podobnych sieciach handlowych ponoć otworzono szampana - spuentował.

Pytania o 800+ i jego wpływ na gospodarkę

I choć 800+ rozbudził nadzieję na wzrosty to Michał Potyra z UBS Investment Bank przyznaje, że jest kilka "pytań" w kwestii wpływu 800+ na gospodarkę. Po pierwsze, ważne jest pytanie o finansowanie zwiększonych wydatków: czy oznacza to zwiększony deficyt budżetowy czy może zmniejszenie innych wydatków lub dodatkowe podatki.

- Nasze bieżące prognozy makroekonomiczne zakładają spadek deficytu z ok 4.7% PKB do ok 2.9% w 2024. Przypominam, że niedawno zaktualizowany przez rząd Program Konwergencji również zakłada spadek deficytu do 3.4% w 2024, głównie na skutek zmniejszenia subsydiów cen energii o 1.6% PKB. Dodatkowo, otwarte pozostaje pytanie o 0% VAT na żywność – ostatnie komentarze sugerują możliwość przedłużenia niższych stawek również na 2024 - mówi analityk UBS Investment Bank.

800 plus - od kiedy? Dla kogo?

Tymczasem Rafał Mundry zwrócił uwagę, że aby ocenić realny wpływ wzrostu świadczenia na rynek i konkretne podmioty trzeba znać, trzeba poczekać do ogłoszenia szczegółów, czyli np. czy podwyżka będzie dotyczyć każdego dziecka i czy świadczenie będzie wypłacane na takich samych zasadach jak do tej pory.

