Szacujemy, że waloryzacja świadczenia 500+ może spowodować wzrost dochodu rozporządzalnego o około 24 mld PLN rocznie, co powinno zwiększyć wydatki na żywność i napoje o około 4,5 mld PLN rocznie, wpływając tym samym na wzrost rynku detalicznego handlu spożywczego w Polsce o dodatkowe około 1% - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Janusz Pięta, analityk finansowy z biura maklerskiego mBanku.

800 plus zamiast 500 plus zwiększy wydatki na żywność

W ocenie Janusza Pięty, spółki konsumenckie rzeczywiście powinny być głównym beneficjentem zapowiadanego podwyższenia świadczenia.

- Zapowiedziana waloryzacja świadczenia 500+ do 800 PLN miesięcznie powinna pozytywnie wpłynąć na siłę nabywczą konsumentów, a tym samym pobudzić sprzedaż detalistów i pozytywnie wpłynąć na ich marże. Szacujemy, że waloryzacja świadczenia może spowodować wzrost dochodu rozporządzalnego o około 24 mld PLN rocznie, co powinno zwiększyć wydatki na żywność i napoje o około 4,5 mld PLN rocznie, wpływając tym samym na wzrost rynku detalicznego handlu spożywczego w Polsce o dodatkowe około 1%. Dodatkowe wydatki na odzież i obuwie szacujemy na ok. 0,7 mld PLN rocznie - komentuje analityk.

800 plus. Które spółki giełdowe mogą skorzystać?

- Zwiększenie świadczenia powinno być najbardziej korzystne dla Dino, Jeronimo Martins (generującego ok. 83% EBITDA Grupy w Biedronce) i Eurocashu, a następnie CCC (ok. 53% sprzedaży w Polsce), LPP (ok. 43% sprzedaży w Polsce) i Pepco (ok. 25% sprzedaży w Polsce). Z sektora konsumenckiego pozytywny wpływ powinny odczuć także VRG, Amrest, Allegro, Answear - dodał Janusz Pięta.

800+. Od kiedy podwyżka?

Podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia 2024 r., darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat, a także zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konwencji partii rządzącej.

