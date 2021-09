strefa premium

Aaaa zatrudnię w handlu. Coraz więcej wyzwań z pozyskaniem pracownika

Problemy na rynku pracy w handlu nasiliły się za sprawą presji płacowej napędzanej m.in. przez szalejącą inflację. Jak radzą sobie w takiej sytuacji największe sieci handlowe?

Autor: Małgorzata Kamińska, dlahandlu.pl

Data: 29-09-2021, 16:34

Handel ma coraz więcej wyzwań z pozyskaniem pracownika; fot. PTWP

Od początku tego roku rośnie odsetek firm, w których pojawia się zwiększona presja płacowa. Ta sytuacja na pewno mocno odczuwalna jest w handlu detalicznym. Zjawisko jest powiązane z inflacją. Z jednej strony pracownicy mogą się bardziej, niż zwykle domagać podwyżek płac, ponieważ obawiają się wzrostu inflacji, po drugie takie podnoszenie wynagrodzeń, może pomagać inflacji dalej rosnąć. Co zostaje sieciom handlowym? Samoobsługa? To na pewno doradzą analitycy, którzy przychylnie patrzą na przedsiębiorstwa inwestujące w automatyzację. W takich sektorach jak handel, zastąpić pracownika robotem całkowicie się nie da, a kasy samoobsługowe niekoniecznie przekładają się na skalę zatrudnienia. Co zostaje? Benefity, konkurencyjne wynagrodzenia i kampanie, które promują stabilność zatrudnienia.

Pracownik do handlu