Abc na kołach wchodzi do nowego województwa i otwiera 20 mobilnych sklepów

Największa sieć handlu mobilnego w Europie , abc na kołach, szykuje się do ekspansji w kolejnym województwie – podlaskim. Otworzy tam 20 mobilnych sklepów.

Autor: AK

Data: 23-03-2022, 12:12

Abc na kołach to sieć handlu mobilnego działająca w większości kraju/ fot. mat. prasowe

Sklepy abc na kołach można spotkać w siedmiu województwach (tj. lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i śląskim), ale sieć rozpoczęła już ekspansję w kolejnym – w województwie podlaskim. W planach jest otwarcie 20 nowych sklepów, m.in. w okolicach Białegostoku, Łomży i Suwałk. To oznacza, że 2-3 razy w tygodniu w trasę w całej Polsce będzie ruszać 130 mobilnych sklepów. Każdy samochód abc na kołach oferuje ponad 500 produktów, jednak w całej ofercie dostępnych jest ich ok. 5 tysięcy.

– Misją abc na kołach jest pomaganie klientom z odległych miejscowości w zaspokajaniu codziennych, podstawowych potrzeb zakupowych w wygodny i godny zaufania sposób. W rejonach rzadko zaludnionych, w których brakuje placówek handlowych, wyprawa po zakupy może stanowić duże wyzwanie. Koncept powstał w 2015 r., kiedy – jak wynika z danych Grupy Eurocash – niemal 5 mln Polaków miało utrudniony dostęp do sklepu stacjonarnego. Dziś jesteśmy największą siecią mobilnego handlu w Europie – mówi Błażej Białczyk, Dyrektor Generalny abc na kołach.

Agenci sieci podjeżdżają samochodami pod każdy dom, gdy tylko zauważą torbę abc na kołach wywieszoną w widocznym miejscu – w ten sposób klienci mogą zrobić zakupy szybko i bezpiecznie, niemal nie wychodząc z domu.

W mobilnym sklepie jest kilkaset produktów, ale klienci mogą zamówić dowolny towar z całej oferty hurtowni Eurocash Cash&Carry. Sprzedawcy abc na kołach zaopatrują się także w produkty u dostawców regionalnych: m.in. w wyroby garmażeryjne, wędliny i ciasta. Pieczywo dostarczane jest do samochodów codziennie rano z pobliskich piekarni.

Produkty gotowe równie popularne na wsiach

– Największą sprzedaż notują produkty świeże, takie jak nabiał i jajka, warzywa i owoce, wędliny oraz pieczywo z lokalnych piekarni. To, co nas zaskoczyło, to bardzo duża sprzedaż wyrobów gotowych i garmażeryjnych oraz ciast. Okazuje się, że zapotrzebowanie na takie produkty jedynie w mieście to stereotyp. Mamy w ofercie również artykuły sezonowe, takie jak lody czy przetwory, mrożonki oraz inne artykuły pierwszej potrzeby – zaznacza Błażej Białczyk.

Z myślą o wygodzie kupujących, sieć planuje wyposażyć 100% swojej floty w terminale płatnicze do końca tego roku, w najbliższych tygodniach zostanie również uruchomiona usługa cash back.

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie abc na kołach wysyła auta z towarami dla potrzebujących do wyznaczonych miejsc na granicy, w których pomoc jest w danym momencie najbardziej potrzebna. Akcji dedykowano 3 samochody. Na granicę trafiło już 15 ton żywności i produktów pierwszej potrzeby, a liczba ta z dnia na dzień rośnie.