Aby odnieść sukces na Tik Toku, trzeba „czuć ten klimat” (wywiad)

Dobry, świadomy marketing polega na tym, aby być tam, gdzie są nasi klienci. Jeśli nasi klienci dziś są na Tik Toku, to nie może nas tam zabraknąć – mówi nam Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 21-07-2021, 11:05

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries, w rozmowie z nami opowiedział o działaniach firm spożywczych w mediach społecznościowych / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: O ile posiadanie konta na Facebooku jest już standardem dla wszystkich marek, to coraz więcej firm z branży spożywczej decyduje się na założenie profili na Instagramie i na Tik Toku. Jak pan ocenia taki kierunek działania?

Paweł Jaroszyński, właściciel agencji Pitted Cherries: Jeśli jest to zgodne ze strategią danej marki i pasuje do zachowań naszej grupy docelowej, to zakładanie kont na Instagramie i Tik Toku jest jak najbardziej wskazane. Zawsze pozytywnie oceniam firmy z każdej branży, które nie boją się wyzwań i starają się podążać za zamieniającym się światem.

Musimy jednak pamiętać, że Instagram i Tik Tok to dwie zupełnie różne aplikacje, które przyciągają różnych ludzi. Z Instagrama najczęściej korzystają konsumenci w wieku 25-34 i jest to królestwo zdjęć. Natomiast Tik Tok to platforma przyciągająca o wiele młodszą widownię – 90% użytkowników to osoby niepełnoletnie, dla których podstawową formą przekazu jest treść audiowizualna.

Jeśli więc mamy produkt skierowany do starszych, świadomych konsumentów, absolutnie nie widzę potrzeby, aby na siłę zakładać konto na Tik Toku. Mało tego, takie działanie po prostu nie ma sensu i może przynieść więcej szkody niż pożytku dla wizerunku danej firmy.

Które firmy z branży spożywczej, patrząc na ich sektor działalności, mają szansę odnieść sukces na Tik Toku, a tym samym przekonać obecnych tam użytkowników do swoich produktów?

Brandy młodzieżowe, które chcą docierać do młodego konsumenta. Z branży spożywczej będą to np. producenci gum do żucia, napojów czy lodów.

Aby odnieść sukces na tej platformie, trzeba „czuć jej klimat”, obserwować występujące tu trendy, być blisko swoich konsumentów. Komunikacja musi być luźna, niewymuszona i pasować do wizerunku danej marki. Dobrze jest na początek nawiązać współpracę z odnoszącymi sukces influencerami, którzy dobrze czują tę formę przekazu.

Czy zakładanie kont firm z branży spożywczej na Tik Toku czy Instagramie to chwilowa moda czy raczej długotrwały trend?

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że social media to przestrzeń, która jest w ciągłym ruchu i ewoluuje wraz ze zmieniającym się światem. Nawet jeśli Instagram czy Tik Tok przestaną cieszyć się zainteresowaniem konsumentów, na co się nie zanosi, to na ich miejsce powstanie coś nowego.

Dobry, świadomy marketing polega na tym, aby być tam, gdzie są nasi klienci. Jeśli nasi klienci dziś są na Tik Toku, to nie może nas tam zabraknąć. A pytanie o to czy jest to chwilowa moda czy długotrwały trend nie w tym kontekście żadnego znaczenia.

Dziękuję za rozmowę.