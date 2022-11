Inflacja, wysokie stopy procentowe, wyzwania w łańcuchu dostaw, a także wojna w Ukrainie, presja płacowa czy niskie nastroje konsumenckie - jak firmy mogą zareagować na te czynniki, nie tracąc przy tym klientów? O tym mówiła Agnieszka Kubera, dyrektor zarządzająca Accenture w Polsce.

Handel musi postawić na elastyczność cenową. Fot. PTWP

FRSiH 2022: klienci zmniejszają zakupy

- Jak firmy reagują na sytuację makroekonomiczną? Przede wszystkim podwyżkami cen. Jednak muszą postawić na elastyczność cenową, aby nie stracić klientów. Drugi aspekt to racjonalizacja portfolio, trzeba przeprowadzać procesy zatowarowywania na kluczowym asortymencie. Trzeci – klienci zmniejszają zakupy, w jaki sposób ich zachęcić do częstszego przychodzenia do sklepów? Tutaj mogą pomoc np. płatności odroczone. Klienci obecnie ograniczają wydatki, rezygnują z produktów, które nie są niezbędne. Może mieć to wpływ na branżę odzieżową czy przekąskową. Trzeba wspomóc konsumentów w dostępie do kredytów. Coraz ważniejszym trendem staje się też odsprzedaż towarów po stronie klientów – firmy traktują to coraz poważniej, jako element współpracy z konsumentami - mówiła Agnieszka Kubera.

Technologia w służbie handlu

Dyrektor zarządzająca Accenture zachęcała również do wykorzystywania technologii. - Analityka pozwala na ocenić, jakie działania należy podjąć w długofalowej perspektywie. Co to oznacza dla handlu? Widzę tutaj trzy obszary zaangażowania. Pierwszy jest związany z łańcuchem dostaw. On musi być bardziej elastyczny, dostosowany do warunków podażowo-popytowych. To wymaga nowego modelu współpracy z dostawcami. Kolejny obszar to walka o marże – trzeba będzie zdefiniować bardziej elastyczne polityki cenowe, usunąć te elementy, które są najmniej efektywne, obniżyć koszty administracyjne, postawić na automatyzację procesów, by zredukować koszty działalności . Wreszcie - lojalizacja klienta. Jak go utrzymać, co go naprawdę interesuje, jak przygotować ofertę - powiedziała dyrektor zarządzająca Accenture.

