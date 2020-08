Action otwiera swój pierwszy sklep w Tychach

Sklepy spożywcze bastionem handlu tradycyjnego, wizyta w sklepie to przyjemność dla 61 proc. badanych

Sklep Action w Tychach znajduje się przy ul. Sikorskiego 72, w pobliżu skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Osoby zmotoryzowane mają do dyspozycji parking na 79 miejsc postojowych.

W budynku, w którym działa sklep holenderskiej sieci, planowane jest otwarcie drobnych punktów handlowych i usługowych. Ponadto w pobliżu znajduje się duży supermarket spożywczy. Dzięki temu odwiedzający będą mogli zrobić większe zakupy w promieniu zaledwie kilkuset metrów.

Action w Tychach jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sklep zajmuje powierzchnię prawie 1 050 m² i oferuje klientom artykuły do pielęgnacji ciała, środki czystości, odzież, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i dla zwierząt, a także przekąski i napoje. 2/3 asortymentu dynamicznie rotuje, a ponadto w każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów.

Obecnie Action poleca szczególnie artykuły szkolne, papiernicze i biurowe. Rodzice przygotowujący dzieci na powrót do szkoły znajdą tu przeróżne zeszyty i notatniki, długopisy, kredki, plecaki, piórniki, przybory matematyczne, organizery na biurko, pojemniki na żywność oraz bidony. Przydatne, również dorosłym, mogą okazać się kable USB, słuchawki, power bank czy etui na telefon.

Na półkach nie brakuje też jesiennych dekoracji oraz produktów, które umilą chłodniejsze wieczory – przykładem może być cała gama tekstyliów, w tym ciepłe koce i pledy, poduszki, pościel czy ręczniki, a także świeczki zapachowe, akcesoria do pieczenia, nici do haftowania i szydełkowania oraz zestawy kreatywne i gry dla dzieci.

Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1600 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Polsce, w której posiada obecnie 75 sklepów. Asortyment obejmuje produkty z 14 kategorii: dekoracje, DIY, zabawki i rozrywka, hobby, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, ogród, pranie i sprzątanie, żywność i napoje, pielęgnacja ciała, zwierzęta domowe, sport, odzież i pościel.

