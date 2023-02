Czy słowo "paczkomat" można odmieniać przez przypadki? Czy można wyjąć coś z "paczkomatu" (D. l.poj.)? Głos w tej ważnej ostatnio sprawie zabrał CEO InPost, Rafał Brzoska.

- Każdy z naszych klientów, Wy wszyscy, możecie nazywać paczkomat InPost jak tylko Wam się podoba. Możecie iść do "paczkomatu", poprosić mamę, córkę, syna czy żonę, żeby odebrała paczkę z Waszego ulubionego "paczkomatu" - uspokaja Rafał Brzoska.

Paczkomat: Czy można odmieniać?

Przypomnijmy, że InPost rozesłał ostatnio swoim kontrahentom wiadomość dotyczącą odmiany, a dokładnie braku odmiany słowa "paczkomat". To nie pierwsza walka o "paczkomaty" InPostu. Redakcje prasowe, które używają słowa „paczkomat” w odniesieniu do urządzeń konkurencji, dostają od InPostu sprostowania. Nowe zalecenie dla kontrahentów szybko podchwyciły media.

„Korzystaj z poprawnej formy i nie odmieniaj znaku towarowego Paczkomat®. W razie potrzeby znak towarowy Paczkomat® poprzedź słowami »urządzenie/automat« i odmieniaj wyłącznie to słowo (np. Lista dostępnych urządzeń Paczkomat®)”

Rafał Brzoska o odmianie "paczkomatu"

Rafał Brzoska, CEO InPost, odniósł się do artykułów na ten temat oraz odmiany słowa przez klientów. Uspokoił, że "paczkomat" można odmieniać.

- Kochani, z nieukrywanym zdumieniem, ale też radością na twarzy śledzę, jak to wielkie tuzy polskiego dziennikarstwa mówią, że to InPost zabrania odmieniać słowo "paczkomat" przez przypadki. Otóż nic bardziej mylnego - rozpoczyna prezes InPostu.

Jak tłumaczy, "cała burza została wywołana tylko i wyłącznie w momencie, w którym poprosiliśmy wszystkich naszych klientów, czyli sklepy internetowe o to, by w sposób poprawny pokazywały brand Paczkomat® InPost w swoim koszyku".

- A dlaczego? Ano dlatego, że włożyliśmy kilka miliardów złotych w budowę brandu Paczkomat® InPost i polskie prawo w swojej niedoskonałości i wielu absurdach, które myślę, że każdy z nas na co dzień dostrzega, mówi wprost, że jeżeli mamy do czynienia z bandem, to ten brand powinien być prezentowany na zewnątrz (czyli dla Was, dla konsumentów) w formie takiej, by nie uległ degeneracji. A że włożyliśmy te kilka miliardów, zależy nam na tym, by jednak inni wymyślili swój brand, a nie próbowali kopiować naszego - wyjaśnia prezes InPost

Cieszę się, że zauważyliście, że chronimy naszą markę Paczkomat® InPost. W ciągu wielu lat wydaliśmy miliardy złotych, żeby ten brand zbudować, więc nie chcemy ułatwiać życia nieuczciwej konkurencji. Jeżeli chcą zbudować swoją markę niech się wezmą do pracy, a nie korzystają z naszych rozwiązań, dlatego będziemy bronić naszej marki Paczkomat® InPost. Natomiast Wy jako klienci InPost i fani naszego urządzenia Paczkomat® możecie dowolnie je odmieniać, bo polski język pozwala na odmianę przez przypadki i InPost nigdy tego nie zabraniał wbrew twierdzeniom wielu komentatorów Rafał Brzoska

