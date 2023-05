W połowie maja AgroUnia zaproponowała stworzenie sieci nowoczesnych bazarów w każdej gminie.

- Uczciwa konkurencja, godne warunki: toaleta, dach, parking. Stworzymy bazarowy drive-thru. Klient będzie miał możliwość nabyć towar bez konieczności opuszczania auta jak w McDonald's + bazarowe paczkomaty-lodówki i aplikacja, która ogarnie to wszystko - zapowiadał Michał Kołodziejczak , lider Agrounii.

Targowiska postulowane przez Agrounię mają spełniać warunki właściwe w XXI w.: mają być zadaszone, wyposażone w obiekty socjalne i sanitarne, łatwo dostępne dzięki wygodnym parkingom. Ale mają też być nowoczesne, czyli hybrydowe: obsługiwane zarówno stacjonarnie jak i online przez specjalną aplikację.

- Jak ktoś będzie jechał na ósmą do pracy i wie, że będzie wracał obok bazaru, to ten bazar będzie uzbrojony w aplikację na wzór aplikacji działających na całym świecie, i obsługa bazaru skompletuje zamówienie: od pani Jadzi zapakuje ser, od pana Krzysztofa marchewkę a od pani Ani mięso drobiowe z hodowli zagrodowej. I ta paczka będzie czekała na klienta w bazarowym “mcdrive” - deklarował Michał Kołodziejczak. - Tylko takie bazary będą konkurencją dla supermarketów, jest to krok w kierunku nowoczesności.