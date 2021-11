AgroUnia protestuje w Black Friday i walczy z patohandlem

Działacze AgroUnii protestowali w Warszawie pod centrum handlowym Złote Tarasy pod hasłem "Patohandel - stop!".

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 26-11-2021, 15:27

AgroUnia - protest pod hasłem "PATOhandel Stop!". Fot. PAP/Radek Pietruszka

- W Polsce z pracownika robi się niewolnika - mówił w środę (24 listopada) Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Zapowiedział, że w Czarny Piątek 26 listopada o godz. 12:00 odbędzie się protest w Warszawie przed Złotymi Tarasami od Emilii Plater. I i tak się stało. Protest odbył się pod hasłem "Patohandel - stop!". AgroUnia połączyła siły z Inicjatywą Pracowniczą oraz pracownikami Amazona.

AgroUnia - protest w Black Friday

- Black Friday to dzień w którym powinniście pomyśleć o wyzysku pracowników i rolników na całym świecie. Praca ponad siły, zmuszanie do nadgodzin, represje za działalność związkową - to się dzieje w Polsce. Robią to goganci handlu a politycy się na to zgadzają. Blokujemy ulice w centrum Warszawy - napisano na Facebooku AgroUnii.

Patologie w branży handlowej

- Blokada drogi w centrum Warszawy Ul. E. Plater ‼️‼️‼️‼️PATOhandel STOP. Nie zgadzamy się na wyzysk pracowników i rolników - dodano.