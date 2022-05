Akademia Inspiracji Makro obchodzi piąte urodziny

Akademia Inspiracji Makro, centrum szkoleniowe i studio kulinarne dedykowane klientom z sektora HoReCa, przez 5 ostatnich lat przeprowadziła pod okiem 70 trenerów ponad 1000 warsztatów dla reprezentantów blisko 2100 firm.

Akademia Inspiracji Makro to centrum szkoleniowe i studio kulinarne/ fot. mat. prasowe

W ciągu ostatnich 5 lat w gronie trenerów Akademii znaleźli się m.in. tak znani szefowie kuchni, jak: Tim Raue, Michel Moran, Tomasz Dekker, Michał Iwaniuk, Wojciech Harapkiewicz, Jan Kuroń, Kuba Steuermark, Tomasz Królikowski. Oprócz tego, do grona trenerów współpracujących z Akademią należą też Patrycja Siwiec, Adam Pawłowski, Tomasz Habdas i Anna Dębska.

Poza warsztatami, szkoleniami i usługami doradztwa dla branży gastronomicznej zespół Akademii opublikował 8 e-booków kulinarnych i książkę pt. „Kolacja Inspiracji – od przystawki po deser”. Szefowie Akademii od 2020 roku regularnie występują w transmitowanych na żywo za pośrednictwem Facebooka pokazach kulinarnych, do których współprowadzenia zapraszają znane osobistości ze świata profesjonalnej gastronomii.

W czasie lockdown’u gastronomii szefowie kuchni bezpłatnie doradzali i oferowali wsparcie dla branży w zakresie utrzymania biznesu w ówczesnych trudnych warunkach oraz czynnie uczestniczyli w akcji „Posiłek dla Lekarza”.

Misją Akademii jest edukacja, inspiracja i integracja branży gastronomicznej. Jest to również miejsce, w którym szlifowane i promowane są kulinarne talenty należące do grona klientów Makro. Pod auspicjami Akademii prowadzony jest program Szef dla Młodych Talentów – dedykowany uczniom szkół gastronomicznych. Akademia pełni również rolę centrum szkoleniowego dla pracowników, gdzie na co dzień prowadzone są szkolenia m.in. z zakresu wiedzy asortymentowej, znajomości rynku i kształtujących go trendów oraz testowane są produkty, które wprowadzane są do oferty handlowej sieci.