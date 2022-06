Akcesoria i gry logiczne dla psów w Lidlu. Światowy Dzień Psa

27-06-2022

W piątek, 1 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Psa. Z tej okazji w Lidlu do kupienia będą akcesoria dla zwierząt w promocyjnych cenach – tańszych o 25%. Co znajdziemy w ofercie?

Dzięki zabawkom psy i koty mogą rozwijać swoje umiejętności i poczuć się zrelaksowane/ fot. mat. prasowe

Wśród nich liczne zabawki, odblaskowe szelki, miski i zestawy do pielęgnacji, a nawet gry logiczne dla psów. Oferta będzie dostępna od poniedziałku 27 czerwca do soboty 2 lipca, także online, na stronie lidl.pl.

Lidl: akcesoria dla zwierząt

Od 27 czerwca w sklepach Lidl na klientów czeka specjalna oferta z akcesoriami dla zwierząt – w ten sposób sieć świętuje nadchodzący Dzień Psa. W asortymencie znajdą się m.in. akcesoria pielęgnacyjne w dobrej cenie 9,99 zł (m.in. nożyczki do przerzedzania sierści lub nożyce do pazurów z nierdzewnej stali szlachetnej), zabawki (np. sznurek dla psa w 3 wzorach do wyboru za 9,99 zł/ 1 szt.) czy miski ceramiczne z antypoślizgowym spodem za 24,99 zł (w wersji pojedynczej, 1050 ml, lub w zestawie, 2x ok. 200 ml). Osoby lubiące spędzać czas aktywnie będą mogły wyposażyć swojego psa także w praktyczne szelki z elementami odblaskowymi (29,99 zł/ 1 szt., S-XL) lub kamizelkę do pływania z mocnym uchwytem (69,90 zł/ 1 szt., S-L). W ofercie sklepów Lidl znajdą się też miski podróżne Zoofari (0,75 l) za 14,99 zł/ 1 szt. oraz zestaw dwóch szczotek z nakładkami czyszczącymi za 19,99 zł – idealny np. do pociągu czy odkłaczenia ulubionej kanapy.

Właścicielom szczególnie młodych psów spodoba się natomiast masująca dziąsła zabawka do pielęgnacji uzębienia czy piłeczka z przysmakami za 14,99 zł/ 1 szt. Z kolei, przy treningu pomoże gra logiczna ze specjalną szufladką – rozwijająca umiejętności manualne i umysłowe czworonoga – w dobrej cenie 29,99 zł/ 1 zestaw.

Przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności, na klientów czeka dodatkowo atrakcyjny rabat -25%.

Kupujesz i pomagasz

Z myślą o potrzebach osób niewidomych i niedowidzących, w maju Lidl Polska rozpoczął współpracę z poznańską Fundacją „Labrador – Pies Przewodnik”. W ramach współpracy sieć sfinansuje m.in. szkolenie psów asystujących, które potem zostaną przekazane bezpłatnie beneficjentom Fundacji. Przeszkoleni zostaną również pracownicy sklepów Lidl, którzy dowiedzą się więcej z zakresu obsługi osób, którym podczas zakupów towarzyszy pies asystujący.

Teraz pomagać mogą także klienci, bo od poniedziałku 27 czerwca do soboty 2 lipca kupując produkty Pedigree: suchą karmę dla małych ras (2 kg, 20,99 zł / 1 opak.) lub przysmak Rodeo Duos (123 g, 5,19 zł/ 1 opak.), wesprą oni kampanię marki „Adoptuj. Dla dobra psów”.

Artykuły dla zwierząt dostępne będą w sklepach stacjonarnych Lidl Polska i na stronie lidl.pl od poniedziałku 27 czerwca do soboty 2 lipca lub do wyczerpania zapasów.