Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła akcje Jeronimo Martins oraz Inditex do obrotu na alternatywnym rynku GlobalConnect, począwszy od dnia 18 kwietnia – poinformowała GPW w komunikacie prasowym.

Jeronimo Martins na rynku akcji zagranicznych GPW; fot. shutterstock.com

Jeronimo Martins i Inditex na rynku akcji zagranicznych GPW

Jeronimo Martins jest właścicielem m.in. sieci handlowej Biedronka. Hiszpański holding odzieżowy Inditex to właściciel m.in. marek: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home. Akcje wprowadzanych spółek wchodzą w skład indeksu giełdowego: STOXX Europe 600 Index (SXXP).

"Obecnie, w pilotażowej fazie GlobalConnect w obrocie dostępne są akcje pięciu spółek niemieckich: Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen. Planowane jest dalsze, sukcesywne rozbudowywanie oferty. W późniejszym okresie planowane jest także poszerzenie oferty o dostępność akcji wybranych spółek amerykańskich. Zakres i tempo poszerzania oferty GlobalConnect jest uzależnione od zainteresowania inwestorów oraz od gotowości Wprowadzającego Animatora Rynku – napisano w komunikacie.

GlobalConnect na GPW - co to za rynek?

GlobalConnect to nowy rynek GPW, który ruszył w listopadzie 2022 r. Na tym rynku notowane są akcje wprowadzane do obrotu przez Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR) bez zgody emitenta. Dzięki nowemu rynkowi inwestorzy mogą kupować i sprzedawać na GPW akcje największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych. Obecnie jedynym WAR, który wprowadza akcje spółek zagranicznych do obrotu na GlobalConnect, jest Santander Biuro Maklerskie.



Nowy rynek funkcjonuje w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) GPW. Notowania odbywają się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Akcje zagranicznych spółek są kwotowane w polskich złotych. Wybór spółek wprowadzanych do obrotu na GlobalConnect leży w gestii WAR. WAR odpowiada także za zapewnienie płynności na wprowadzanych walorach.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl