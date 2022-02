Akcje promocyjne: które są najbardziej skuteczne?

Wachlarz akcji promocyjnych różni się w zależności od modelu biznesowego - mówi Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 11-02-2022, 13:09

Akcje promocyjne: które są najbardziej skuteczne? Fot. shutterstock

Akcje promocyjne w B2B i B2C

- 72 proc. firm w Polsce organizuje obecnie akcje wsparcia sprzedaży. Mam na myśli konkursy, loterie, programy lojalnościowe czy wszelkiego rodzaju promocje. 36 proc. robi to bardzo często, czyli minimum raz w miesiącu - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

- Wachlarz akcji promocyjnych różni się w zależności od modelu biznesowego. W B2C, czyli biznesie skierowanym na konsumenta, królują głównie akcje krótkie, aktywizujące, np. promocje, konkursy czy loterie, które są postrzegane jako najskuteczniejsze i których efekt jest oczekiwany w krótkim terminie kilku tygodni czy miesięcy - dodaje.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Inaczej to wygląda na rynku B2B, na którym firmy starają się skierować swoje budżety na akcje długofalowe – programy lojalnościowe czy partnerskie i to one są postrzegane jako te najskuteczniejsze. W przypadku partnerów czy kontrahentów, w podobnym wymiarze są wykorzystywane krótko- jak i długoterminowe akcje i obie wydają się być równie skuteczne - tłumaczy.

E-konsumenci rosną w siłę

Na ile pandemia zmieniła zachowania konsumenckie? – Największą zmianą jest odsetek Polaków robiących zakupy w sieci, który wzrósł o 4 punkty procentowe w ubiegłym roku – aż do 77 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to kolejny rok wzrostu odsetka kupujących w sieci i może się to przede wszystkim wiązać z pandemią covida i wszystkimi ograniczeniami, które spotkały handel tradycyjny - opowiada.

- Z naszych analiz wynika, że aż 30 proc. e-konsumentów kupuje w sieci jeszcze więcej produktów. 33 proc. robi zakupy przez internet częściej, a dla 13 proc. badanych online jest kanałem pierwszego wyboru przy poszukiwaniu różnego rodzaju produktów. To co możemy zauważyć, to również spadek zainteresowania obniżkami cen w ciągu ostatnich lat. Jest to znak większej dojrzałości i świadomości konsumentów - uważa Karol Kamas.

Co można podpowiedzieć producentom, dystrybutorom oraz sieciom handlowym w zakresie akcji promocyjnych? Czy Polacy nadal uwielbiają promocje? Co jest główną motywacją dla konsumentów do brania udziału w akcjach promocyjnych? Jakie nagrody wybrać do akcji? Zapraszamy do wysłuchania całego podcastu!

Należy kliknąć na poniższy prostokąt - zostaniemy wtedy przeniesieni na stronę serwisu Spotify. Jeśli się nie otworzy, można się w nim zarejestrować za darmo.