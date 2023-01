Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wraz z kupcami i przedstawicielami gastronomii zbierają głosy pod petycją przeciwko likwidacji bazaru przy Hali Gwardii. Ratusz stanowczo dementuje informacje o likwidacji targowiska. Wyjaśnia, ze przetarg dotyczy tylko samego budynku Hali Gwardii, a nie jej otoczenia.

Aktywiści przeciw likwidacji bazaru przy Hali Gwardii /fot. Shutterstock

Zamieszanie wokół budynku Hali Gwardii

Przetarg na rewitalizację budynku Hali Gwardii został rozpisany w 2020 roku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznacza to, że przyszły dzierżawca w zamian za kompleksowy remont zabytkowej hali, przez 30 lat będzie miał prawo dzierżawy tego miejsca i czerpania z niego zysków. "W tej chwili kończą się negocjacje z kandydatami i prace nad treścią umowy. Do kolejnego etapu zaproszenie planujemy wysłać w I kwartale 2023 roku. Do przetargu w styczniu 2021 zgłosiło się 7 podmiotów, do negocjacji zaproszono pięć z nich.

Bazar przy Hali Gwardii

Aktywiści ze stowarzyszenie Miasto Jest Nasze uważają, że przetarg może wpłynąć na charakter targowiska, który znajduje się w otoczeniu zabytkowej hali. W tej chwili jest tam bazar, na którym można kupić przede wszystkim artykuły spożywcze. Oprócz mieszkańców, zaopatruje się tam również większość lokali gastronomicznych. Ratusz stanowczo zdementował informacje o likwidacji targowiska wyjaśniając, że przetarg dotyczy tylko budynku hali.

Bardzo zależy nam na przyszłości tego miejsca, a niestety jego przyszłość jest nieznana. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie dewelopera, który być może przejmie ten teren na 30 lat. Planowany jest remont i nie wiadomo, co po nim będzie. Bardzo jest możliwe, że powstanie tu druga Hala Koszyki, czego byśmy nie chcieli, bo to miejsce jest dla nas ważne. Teraz jest to miejsce dla każdego, a w przyszłości może się stać miejscem tylko dla wąskiej grupy - powiedziała podczas wtorkowej konferencji Elwira Paź z MJN.

Podkreśliła, że powinny być w tej sprawie przeprowadzone konsultacje społeczne. "Bo wszyscy chcemy mieć wpływ na to, co tu powstanie i chcielibyśmy, aby miasto miało kontrolę nad tym miejscem" - dodała.

Wtórował jej Jan Mencwel również z MJN. "To co tu jest planowane, to kolejne działanie pod deweloperów. Oddawanie bogatym firmom miejsca, które jest bardzo ważne z punktu widzenia tożsamości miasta" - zaznaczył. Podkreślił, że mieszkańcy mają już dość luksusu i blichtru, mają dość takich miejsc jak Hala Koszyki czy Elektrownia Powiśle. "To czego nam brakuje to bazarki z przystępnymi cenami, z dobrej jakości żywnością od lokalnych dostawców. Tego rodzaju miejsca upadają jeden po drugim. Taki bazar w ścisłym centrum to unikat, który miasto powinno za wszelką cenę chronić, by zachował taki swój charakter jaki ma dzisiaj" - przekazał.

Podkreślił, że oddawanie tego miejsca w niejawnym przetargu, na niejasnych zasadach, bez żadnego udziału mieszkańców, to jest działanie pod dyktando deweloperów. "Na świecie byłoby to miejsce, które by miasto chroniło, niestety Warszawa tego nie planuje. Jeżeli argumentem jest brak środków, to można ten remont przeprowadzić etapami. Można też skorzystać z funduszu rządowego na rewitalizację zabytków" - dodał.

Michał Drzazga z MJN przypomniał, że aktywiści składali wniosek o konsultacje społeczne, a także zorganizowali debatę. "Niestety miasto nie chce współpracy z obywatelami" - powiedział. Zachęcił do składania podpisów pod petycją o całkowite przerwanie procesu przetargowego.

Głos zabrali też przedstawiciele gastronomii i kupcy, którzy zadeklarowali swoje poparcie dla obrony bazarku.

Prezydent Warszawy dementuje informację o likwidacji bazaru

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do tej sprawy i zdementował informację o likwidacji bazaru tłumacząc, że dzierżawa nie dotyczy bazarku tylko budynku Hali Gwardii.

"Nikt nie chce likwidować bazarku. Oczywiście, że bazar zostanie w tym samym miejscu i będzie funkcjonował na tych zasadach co dotychczas. Wszystkie stanowiska, które tam są legalnie, oczywiście zostaną i nigdy nie było innych planów" - podkreślił.

Odniósł się też do pytań, dlaczego dzierżawa podpisywana jest aż na 30 lat. Zaznaczył, że wynika to z rachunku ekonomicznego. "Po to, by inwestor mógł zainwestować olbrzymie pieniądze w remont, rachunek ekonomiczny wskazuje, że te dzierżawy muszą być długie. Chcemy, żeby inwestor wziął na siebie całą odpowiedzialność za pełen remont. Natomiast rolą miasta jest nadzór nad tym, w jaki sposób Hala Gwardii będzie służyła warszawiakom" - dodał.

Przekazał, że oczywiście w momencie kiedy rozpocznie się remont, to "może się okazać, że pewne przesunięcia (stoisk na bazarze - PAP) mogą być konieczne". Zaznaczył, że miasto będzie rozmawiało o tym ze wszystkimi kupcami.

Targowisko będzie w dalszym ciągu administrowane przez śródmiejski Zarząd Terenów Publicznych, jak to jest obecnie. A Hala Gwardii obecnie także jest zarządzania przez prywatnego operatora. Jedyna ingerencja w to miejsce będzie związana z remontem elewacji Hali. Tym samym dementuję nieprawdziwe informacje, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej: nie planujemy likwidacji targowiska, funkcja targowa w tej lokalizacji będzie utrzymana - powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

W tej chwili pod petycją w obronie bazarku podpisało się już prawie 6,5 tys. osób.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl