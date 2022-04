Aktywiści wzywają zarząd sieci Leroy Merlin Polska i Auchan Polska do dymisji

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin wystosował petycję, w której domaga się dymisji zarządów sieci Leroy Merlin Polska i Auchan Polska. Powołuje się w niej na brak działań polskich oddziałów w sprawie prowadzenia biznesu obydwu sieci w Rosji oraz wcześniejszy apel pracowników obydwu sieci.

Autor: AK

Data: 24-04-2022, 16:37

Happening zorganizowany w centrum handlowym Arkadia przez Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin/ fot. OBLM

„Pracownicy Auchan zrzeszeni w związku zawodowym “Solidarność” opublikowali list otwarty, wzywając do wyjścia swojego pracodawcy z Rosji. Handlowa Solidarność wysłała pismo do prezesa Auchan Retail Edgarda Bonte. Związkowcy domagają się podjęcia odważnej decyzji w sprawie opuszczenia rosyjskiego rynku. “Ze zdumieniem i szokiem przyjmujemy informację, że firma [...] wspomaga totalitarny, zbrodniczy system putinowskiej Rosji. Do tego bowiem przyczynia się każde euro lub rubel odprowadzane do rosyjskiego budżetu” – napisali” – to fragment petycji, którą w weekend przygotowali działacze z Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin.

Jak przekonują, pracownicy sieci domagają się od polskiej centrali konkretnych działań. „Potwierdza to fakt, o którym od dawna mówi Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin. Większość pracowników zatrudnionych w sieci sklepów Auchan i Leroy Merlin solidaryzuje się ze swoimi kolegami z ukraińskiej filii i całym narodem ukraińskim. Za to postawa Zarządów obu sklepów jest wyjątkowo tchórzliwa. Brakuje im odwagi, którą mają ich pracownicy - nigdy nie potępili wprost agresji rosyjskiej, nie nazwali sprawców. Nie wezwali także swoich szefów we Francji do zamknięcia rosyjskich sklepów” – pisze OBLM w swojej petycji.

Zdecydowana reakcja albo dymisja

„Dlatego jako Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin i Euromaidan-Warszawa, wzywamy zarządy Auchan Polska i Leroy Merlin Polska do posłuchania apelu swoich pracowników. Powinni publicznie wezwać swoich francuskich mocodawców do wycofania się firmy z Rosji. Powiedzieć jasno, że nie będą pracować w firmie, która wspiera rosyjską agresję. Nie można tylko powtarzać, że nie ma się wpływu na centralę w innym kraju” – przekonują aktywiści.

Jak podkreślają, jeśli zarząd nie potrafi sprzeciwić się centrali firmy, powinien podać się do dymisji. „Jeśli takie wezwanie nic nie da, jedyne wyjście, które pozostaje, to zachowanie honoru i podanie się do dymisji. W ten sposób okażą solidarność z Ukrainą, o której tak pięknie zdarza im się czasem mówić” – podsumowują.

23 i 24 kwietnia w kilkudziesięciu lokalizacjach odbyły się kolejne protesty, które miały na celu zwrócenie uwagi klientów na problem wspierania rosyjskiej gospodarki przez francuskie sieci handlowe – Auchan i Leroy Merlin.