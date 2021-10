Al.Capone wchodzi do kolejnych województw

W planach Al.Capone na ten rok planowane jest jeszcze otwarcie dziesięciu sklepów, w tym wejście do kolejnych województw, które dotychczas pozostawały białą plamą na mapie kraju.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 20-10-2021, 11:10

Al.Capone wchodzi do kolejnych województw, fot. materiały prasowe

Al.Capone w nowych lokalizacjach

Przełom lata i jesieni to bardzo intensywny okres rozwoju Al.Capone. W pierwszy weekend października otwarto 82. placówek w kraju, zarazem dziewiąty w Tarnowie specjalistyczny salon tej sieci. Nowa lokalizacja mieści się przy ul. Braci Saków 25.

Al.Capone otwiera sklepy w różnych lokalizacjach, jak np. Zielonka pod Warszawą, Kolbudy w okolicach Gdańska czy Stęszew koło Poznania.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W planach firmy na ten rok planowane jest jeszcze otwarcie dziesięciu sklepów, w tym wejście do kolejnych województw, które dotychczas pozostawały białą plamą na mapie kraju.

Al.Capone zaprasza do współpracy franczyzobiorców

Al.Capone zaprasza do współpracy nowych franczyzobiorców. Spośród 82 sklepów, 49 to salony franczyzowe. Tarnowska sieć sklepów gwarantuje m.in.: funkcjonowanie pod rozpoznawalną, dobrze kojarzoną przez klientów marką, szybkie uzyskanie rentowności (średnia w sieci to 4 miesiące), obroty w sklepach w sieci blisko dwukrotnie wyższe niż w branży, korzystanie z polityki handlowej Al.Capone (promocje, długie kredyty kupieckie, zakupy pakietowe niedostępne dla pojedynczego sklepu) oraz stałe wsparcie operacyjne pozwalające na skuteczne zarządzanie sklepem.

Salony Al.Capone oferują alkohole z różnych zakątków świata. Posiadają w ofercie także produkty marek własnych dostępnych tylko w tej sieci (m.in. wódka, piwo, cydr), a także limitowane serie whisky z najsłynniejszych światowych destylarni, produkowane na wyłączność. Ważnym elementem tej marki jest profesjonalna obsługa. Nie jest przypadkiem hasło promujące sieć: „Al.Capone – specjaliści od alkoholu”.