Aldi analizuje sprzedaż w okresie walentynkowym. Zaskakująca kategoria rośnie o 160 proc.

W tym roku Aldi przygotowało ofertę walentynkową pod hasłem „Tydzień słodkości i miłości”. Wybory zakupowe klientów sieci odzwierciedlają liczby – niektóre dość zaskakujące. Okazuje się bowiem, że największy wzrost sprzedaży w okresie walentynkowym dyskonter odnotowuje w kategorii bielizny męskiej - aż o 160 proc. tydzień do tygodnia.

Autor: AK

Data: 14-02-2022, 10:16

W okresie walentynkowym rośnie sprzedaż męskiej bielizny/ fot. mat. prasowe

Z analiz sprzedażowych Aldi prowadzonych tydzień do tygodnia w okresie walentynkowym wynika, że wzrost sprzedaży aż o 50 proc. dotyczy segmentu słodyczy – szczególnie produktów takich jak czekolady, bombonierki oraz praliny. Klienci chętnie kupują przysmaki marki własnej Château, dlatego nie mogło ich zabraknąć w tegorocznej ofercie walentynkowej.

Również sprzedaż kwiatów w sieci ALDI rośnie o ponad 80 proc. w analizowanym okresie. W tym roku w ofercie pojawiły się bukiety tulipanów oraz róż. Walentynkowy klimat w śródziemnomorskiej odsłonie może zapewnić dostępne w sklepach Aldi drzewko cytrusowe w doniczce oraz kwitnące anturium.

Wydawać by się mogło, że słodycze oraz kwiaty, to najpopularniejsze kategorie produktowe wybierane przez Polaków. Jednak Aldi największy wzrost sprzedaży, bo aż 160% w stosunku do tygodnia poprzedzającego ofertę walentynkową, odnotowało w kategorii bielizny męskiej. Równie zaskakujące wydają się dane dotyczące sprzedaży pościeli – tutaj dynamika sprzedaży wynosi 27 proc. wzrostu. Nie dziwi więc, że w tegorocznej odsłonie walentynkowej oferty pojawiła się m.in. pościel Mickey Mouse szyta w 100 proc. z bawełny oraz prześcieradła marki Novittesse z certyfikacją Oeko-Tex wydawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań i Testowania w Dziedzinie Ekologii Tekstyliów i Skóry.

Klienci sklepów mogą upamiętnić ten dzień na fotografii zrobionej popularnymi Instaxami marki Fuji, z wbudowanym lusterkiem do selfie i fleszem. Zestawy tych popularnych aparatów wraz z całym asortymentem walentynkowym dostępne są w sklepach Aldi do wyczerpania zapasów.