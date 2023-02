Produkty Mamia rok do roku zyskują na popularności – na podstawie badań własnych dyskont ocenia, iż ich sprzedaż w 2022 roku wzrosła prawie o 50% w stosunku do 2021.

Aktualnie Mamia to łącznie 10 produktów. Rodzice i opiekunowie znajdą w niej podstawowy asortyment w zakresie artykułów higienicznych dla dzieci i niemowląt - chusteczki nawilżające, pieluszki, żel do mycia i szampon 2w1, czy gąbki. Mamia to marka własna ALDI, uwzględniająca szczególne potrzeby grupy docelowej. Wszystkie jej produkty nie są testowane na zwierzętach, a składy są dokładnie weryfikowane na każdym etapie produkcji. Warto dodać, że w przypadku chusteczek nawilżających produkcja odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska.

Mamia - marka własna produktów dla dzieci od Aldi

- Pod koniec 2021 wprowadziliśmy pieluchomajtki marki Mamia do naszej stałej oferty, aby poszerzyć asortyment artykułów dla dzieci o te produkty, które są najbardziej potrzebne. Wsłuchujemy się w głosy naszych klientów i nieustannie ulepszamy naszą ofertę. Dowodem tego jest ciągły wzrost sprzedaży - w 2022 roku odnotowaliśmy aż 43% wzrost sprzedaży, co przedkłada się na rosnący trend zakupowy tej kategorii w naszych sklepach. Cieszy nas to, że coraz więcej rodziców i opiekunów udaje się na zakupy do ALDI – mówi Monika Omasta, Manager Kategorii w ALDI Polska.

Jak wynika z badań własnych dyskontera najpopularniejszymi produktami marki własnej Mamia są obecnie chusteczki nawilżające dla niemowląt (80 sztuk w opakowaniu), gąbka dziecięca oraz żel i szampon 2w1. Rosnącą popularnością cieszą się także pieluszki Junior.

