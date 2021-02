Aldi dołącza do akcji „Ciche Godziny”

Start akcji w ALDI wpisuje się w coroczną kampanię społeczną „Polska Na Niebiesko”, organizowaną przez Fundację JiM, której finał ma miejsce 2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jej celem jest budowanie świadomości autyzmu i akceptacji dla osób w spektrum oraz zwrócenie uwagi na historie, z jakimi mierzą się każdego dnia.

Sieć ALDI dołącza do ogólnopolskiej akcji „Ciche Godziny”, której inicjatorem jest Fundacja JiM. Od lutego we wszystkich sklepach ALDI „Ciche Godziny” będą obowiązywać dwa razy w tygodniu, we wtorki od godziny 8:00 do 10:00 i soboty w godzinach 18:00-20:00. W tym czasie w sklepach ALDI zostanie wyłączona muzyka i komunikaty dźwiękowe, a osoby w spektrum autyzmu i ich opiekunowie będą mogli skorzystać z dedykowanych kas pierwszeństwa.

– „Ciche Godziny w ALDI” to kolejny krok w naszej odpowiedzialności społecznej, tym razem nastawiony na potrzeby osób w spektrum autyzmu. Zmniejszamy liczbę oraz natężenie bodźców w sklepie i wprowadzamy dedykowane kasy pierwszeństwa, co sprawi, że zarówno osoby w spektrum autyzmu, jak ich bliscy czy opiekunowie będą mogli w komfortowych warunkach zaopatrzyć się w codzienne produkty – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI.

– Udogodnienia, które wprowadzamy, to także nasza cegiełka do kampanii społecznej „Polska Na Niebiesko”. Poprzez nasze działania pokazujemy, jak w praktyce możemy pomóc osobom w spektrum autyzmu – dodaje Biernacka.

Akcja „Ciche Godziny” powstała z myślą o osobach z autyzmem, których w Polsce, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest 400 tys. Jednak liczba osób, których dotykają problemy z codziennym funkcjonowaniem sięga prawie 3 milionów, bo autyzm dotyczy także rodzin czy opiekunów osób z ASD.

– Cieszymy się, że ALDI we wszystkich swoich sklepach wprowadziło ułatwienia dla osób w spektrum autyzmu oraz ich bliskich. Ograniczenie bodźców takich, jak muzyka, audiomarketing, a także udostępnienie kasy pierwszeństwa spowodują, że sklepy sieci staną się dla osób w spektrum przyjaznym otoczeniem podczas robienia zakupów – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

Ciche Godziny w ALDI obowiązują bezterminowo. Sieć komunikuje akcję za pomocą e-mail marketingu, spotów radiowych, materiałów POS, w social mediach oraz na stronie www.