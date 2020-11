Aldi edukuje klientów w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością

Kampania realizowana jest od 16 listopada, a jej partnerami są organizacje pożytku publicznego, którym ALDI od kilku lat przekazuje produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia.

W Polsce rocznie marnuje się ok. 9 mln ton żywności, co oznacza, że statystyczny Polak marnuje każdego roku aż 274 kg żywności. Problem nieracjonalnego gospodarowania produktami spożywczymi jest naprawdę duży. Właśnie dlatego sieć sklepów ALDI rozpoczęła kampanię edukacyjną dla klientów i promuje dobre zwyczaje w gospodarowaniu jedzeniem.

- Jednym z kluczowych filarów działania naszej firmy jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W myśl tej idei, od lat podejmujemy działania na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, przekazując produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia organizacjom pożytku publicznego a także obniżając ich ceny. Teraz te działania uzupełniamy o działania edukacyjne skierowane do klientów. Promując racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi, zwiększamy wiedzę i świadomość naszych klientów, a tym samym przyczyniamy się do ograniczenia liczby marnowanej żywności. Wierzymy, że każde nawet pojedyncze działanie w tym zakresie ma sens – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Polska.

ALDI w swojej kampanii podkreśla, że produkty, z krótkim terminem przydatności do spożycia, z powodzeniem mogą być wykorzystywane w kuchni. Sieć prezentuje pomysły na to jak przechować produkty, by dłużej cieszyć się ich świeżością i uniknąć ich wyrzucania. ALDI podpowiada też jak wykorzystać resztki produktów np. obierki ziemniaków, czerstwy chleb czy ogryzki z jabłka. W tym celu sieć nawiązała współpracę z influencerką Anną Lesz, autorką książki "Bez marnowania. Kuchnia Zero Waste" oraz bloga www.zjem-cie.pl.

W ramach kampanii ALDI przewidziało również konkurs, w którym zachęca klientów do podzielenia się przepisami na dania z resztek. Sieć uruchomiła też specjalną stronę dedykowaną akcji www.aldi.pl/niemarnuje, na której znajdą się szczegółowe przepisy i porady na temat racjonalnego gospodarowania żywnością.

Kampania „W ALDI mamy moc niemarnowania” jest realizowana m.in. wraz z Caritas Polska, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacją Mamy i Taty –organizacjami, którym ALDI regularnie przekazuje produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia.

