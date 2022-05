Aldi, Lidl i Biedronka napędzają sprzedaż promocjami. Co kupimy taniej?

Polscy konsumenci od wielu miesięcy odczuwają wzrastające ceny żywności. Sieci handlowe organizują więc różnorodne promocje, w których informują o chwilowo niższych cenach. Promocje te napędzają sklepom sprzedaż. Jedna z takich ofert przyciągnęła też uwagę UOKiK.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 18-05-2022, 14:08

Aldi, Lidl i Biedronka mają swoje sposoby na niższe ceny żywności. Fot. mat. pras.

Konsumenci w Polsce widzą wyraźnie, że żywność jest coraz droższa.

Składa się na to wiele czynników, takich jak rosnące ceny prądu, gazu pracy oraz wojna w Ukrainie.

Sieci handlowe wymyślają więc różne promocje, w których informują o niższych cenach. Ale równocześnie napędzają sobie w ten sposób sprzedaż.

Lidl: Większe opakowania produktów w niższych cenach

Lidl Polska od 16 maja ruszył z ofertą XXL. Sieć zaprasza klientów do kupowania powiększonych opakowań ulubionych marek, w korzystnych cenach.

W majowej ofercie XXL klienci znajdą podstawowe produkty spożywcze, takie jak mąka, kasza, oliwa, wędliny, nabiał oraz bardziej wyszukane, m.in. oliwki, hummus, tortille oraz bakalie. Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mąkę Szymanowską w 2-kilogramowym opakowaniu można kupić za 5,99 zł, zaś oliwę z oliwek (Primadonna, 1,5 l) za 34,99 zł/but. Za polską kaszę gryczaną (Grino,1 kg) klienci zapłacą 9,99 zł/op.

W ofercie XXL artykułów wędliniarskich znajdują się między innymi: szynka szwarcwaldzka (Dulano, 250 g, 10,99 zł) tańsza o 26% w stosunku do ceny stugramowego opakowania; kiełbasa głogowska (Pikok, 500 g, 8,49 zł) tańsza o 32% w porównaniu z 400-gramowym opakowaniem, a także pieczeń rzymska, szynka wieprzowa czy kiełbaski wiedeńskie.

Mozzarella jest dostępna w cenie 4,99 zł za 250g. Ser sałatkowy (Pilos) w opakowaniu XXL kosztuje 12,47 zł za 3 x 200 g , a francuski Camembert (Chêne d’Argent) - 6,99 za 275 g.

Meksykańskie placki pszenne (Snack Day, 740 g, 6,79 zł) kosztują o 40% taniej niż zazwyczaj, porównując do ceny 370 gramowego opakowania. Oliwki dostępne są w pudełkach o pojemności 300 g a ich cena wynosi 9,99 zł. Za świeży makaron XXL (Chef Select, 300g) klienci zapłacą 5,99 a za francuskie ciasto - 3,69 zł/375 g.

Klienci zwracają uwagę na ceny żywności, które rosną z miesiąca na miesiąc.

Ceny w Aldi. Co jest objęte promocją?

Inaczej niż Lidl do niższych cen podeszła sieć handlowa Aldi Polska. Otóż w pierwszych tygodniach maja sieć ruszyła z kampanią "Promocje od pierwszej sztuki".

- Dewizą kampanii reklamowej jest możliwie najniższa cena promocyjna przy zakupie pierwszej sztuki dowolnego produktu z grupy artykułów spożywczych - tłumaczy Aldi.

- Kampania „Promocje od pierwszej sztuki” ma na celu podkreślenie w komunikacji do klientów wartości i zasad, którymi kierujemy się na co dzień - prostoty działania, prostoty zakupów i cen, którym można zaufać. W sklepach naszej sieci klient nie musi kupować kilku opakowań danego produktu, aby skorzystać z promocyjnego rabatu, ponieważ obowiązuje on już od pierwszej sztuki. To nie tylko ukłon w stronę klienta, planowania jego budżetu, ale też działanie w duchu bliskiej nam idei Zero Waste – mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji ALDI w Polsce.

ALDI od zawsze stawia na uczciwe promocje na jasnych zasadach. Sieć robi wszystko, żeby mimo wymagających warunków zewnętrznych, klient miał pewność, że w jej sklepach znajdzie to, czego rzeczywiście potrzebuje i będzie to wysokiej jakości, potwierdzonej certyfikatami i jednocześnie cena będzie możliwie najniższa.

- Klienci często podczas zakupów miewają wątpliwości, czy na pewno dany rabat naliczy się przy płatności, czy dodatkowe warunki oznaczone gwiazdką lub małym drukiem, nie narażą ich na dodatkowe koszty. Chcemy, by klienci ufali nam i naszym cenom, a codzienne zakupy były dla nich proste i przyjemne. W ALDI nie ma gwiazdek i zasad pisanych drobnym druczkiem –dajemy pewność udanych zakupów– podkreśla Barańska.

Na potrzeby promocji powstała dedykowana strona. Komunikacja pojawiała się również w gazetkach drukowanych i online, na kanałach marki w social media, w spotach radiowych oraz w reklamach telewizyjnych, a także na bilbordach w przestrzeniach miejskich oraz na elewacji sklepów. Za kreację kampanii odpowiada agencja OPUS B, zakupem mediów zajął się dom mediowy Carat oraz iProspect.

Biedronka stworzyła własną tarczę antyinflacyjną. UOKiK wszczął wobec sieci postępowanie

W sklepach Biedronka od 12 kwietnia do 30 czerwca trwa akcja promocyjna „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” nawiązująca nazwą do rządowego programu. Polega ona na tym, że spółka Jeronimo Martins Polska zobowiązuje się do niepodnoszenia cen najczęściej kupowanych produktów do końca czerwca.

W przypadku kilkunastu produktów z grupy ultrafresh, w skład której wchodzą owoce, warzywa, świeże ryby i świeże mięso, Biedronka daje gwarancję, że w sklepach jej sieci będą one najtańsze na rynku. Te produkty należące do kategorii o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia, cechują się co do zasady dużą dynamiką zmienności cen.

- Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie zwrócimy wam różnicę – informuje Biedronka.

Pomysł Biedronki wziął jednak po lupę UOKiK. Prezes UOKiK sprawdza, czy materiały reklamowe dotyczące tej akcji promocyjnej pokrywają się z warunkami określonymi w regulaminie promocji. Okazuje się bowiem, że konsumenci, którzy chcieliby uzyskać zwrot różnicy w cenach na mocy „Tarczy Biedronki Antyinflacyjnej”, muszą spełnić wiele warunków.

Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wyjaśnia, że procedura zwrotu różnicy w wypadku znalezienia tego samego lub porównywalnego produktu w jednym z konkurencyjnych sklepów w niższej regularnej cenie wynika z konieczności weryfikacji prawdziwości zgłoszeń oraz eliminacji ewentualnych nadużyć. Biedronka gwarantuje niezmienność cen produktów z naszej listy do końca czerwca, nawet pomimo zwiększającej się presji inflacyjnej - wyjaśnia.

Zapraszamy do lektury innych tekstów o cenach żywności:

Podrożały olej, masło, mięso wołowe, drobiowe i wieprzowe

Firmy spożywcze: Zaburzone łańcuchy dostaw, wzrost cen surowców