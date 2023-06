Aldi zmniejsza liczbę świateł, które włączy we wszystkich supermarketach, aby obniżyć rachunki za energię i pomóc w wysiłkach na rzecz zerowej emisji netto.

Aldi chce obniżyć rachunki za energię; fot. shutterstock.com

Aldi chce zaoszczędzić na rachunkach za energię

Dyskonty Aldi w Wielkiej Brytanii wprowadzają zmianę od tego miesiąca, chcąc zaoszczędzić pieniądze i konkurować z innymi detalistami w dostarczaniu niższych cen - donosi The Telegraph.

Na początku tego roku Aldi próbował wyłączyć niektóre światła w czterech sklepach, a w zeszłym miesiącu wprowadził nowe środki oszczędzania energii, w tym zainstalowanie drzwi chłodniczych, pomp ciepła oraz bardziej wydajnych lodówek i oświetlenia, aby ograniczyć znaczną ilość emisji dwutlenku węgla.

Dzieje się tak, ponieważ gigant supermarketów zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do zużycia energii elektrycznej do 2030 r.

Aldi - ekologiczne decyzje to niższe ceny dla klientów

Rzecznik Aldi powiedział The Telegraph, że przyciemnienie świateł i wprowadzenie bardziej energooszczędnych diod LED zmniejszy zużycie energii o około 10%, "przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych wrażeń w sklepie dla naszych klientów".

"Dzięki takim środkom jesteśmy w stanie uczynić nasze sklepy jeszcze bardziej zrównoważonymi i utrzymać naszą pozycję najtańszego supermarketu w Wielkiej Brytanii" - dodał.

Podkreślił, że ekologiczne posunięcia pomogą obniżyć ceny dla kupujących.

Sieci handlowe chcą oszczędzać energię

W marcu Waitrose, Morrisons i Co-op zaczęły przyciemniać światła w sklepach, aby obniżyć rosnące koszty energii.

Firma Waitrose zaktualizowała również swoje lodówki, aby były bardziej wydajne o 40% i rozważa zamontowanie żaluzji w lodówkach, aby zatrzymać zimne powietrze w nocy.

