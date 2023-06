Marka własna BBQ jest propozycją na czerwcowe grillowanie w gronie najbliższych i rodziny - mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR.

Aldi na czerwcówkę: żywność, pontony, odzież i szlifierka kątowa, fot. shutterstock

Aldi: coraz bardziej popularne marki własne

W ALDI coraz bardziej popularne stają się marki własne, po które klienci wracają i właśnie dlatego marka własna BBQ jest propozycją na czerwcowe grillowanie w gronie najbliższych i rodziny. Dla fanów dobrej jakości mięsa proponujemy surowe kiełbaski, boczek, karkówkę i inne mięsa w marynatach - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR.

Od 31.05 do 10.06 można kupić artykuły grillowe i ogrodowe 25% taniej. Na grilla sprawdzą się tacki do szybkiego grillowania warzyw i mięs - w ALDI dostępne są za 19,99 zł. Promocja spodoba się także tym, którzy przed długim weekendem czerwcowym poszukują dodatków do ogrodów, tarasów czy nawet domowych balkonów.

Aldi na czerwcówkę: produkty grillowe i przekąski

Od poniedziałku 5.06 w ramach akcji tematycznej - Tydzień Grilla i Wycieczek - klienci w sklepach ALDI znajdą wiele promocji na produkty grillowe, przekąski, napoje oraz na świeże owoce i warzywa. Warto dodać, że w ofercie ALDI dostępne są także akcesoria do napojów - chłodzący pokrowiec na butelkę za 11,99 zł, foremki do lodów z elastycznego silikonu za 17,99 zł, silikonowe akcesoria typu słomki, pokrywki za 3,99 zł oraz chłodzące kostki za 2,99 zł. Klienci mogą kupić za 15,99 zł zestaw sztućców do steków marki Home Creation.

W wybranych sklepach ALDI od 3.06 pojawi się do wyboru dmuchany ponton lub kajak rodzinny za 279,99 zł, który sprawdzi się nad morzem czy nad jeziorem. Dodatkiem, który przyda się w kolejnych miesiącach, będzie uchwyt na parasol przeciwsłoneczny, dostępny od soboty 3 czerwca w cenie 29,99 zł.

Dodaniu uroku naszym balkonom, tarasom i ogrodom będą sprzyjały girlandy świetlne w różnych kolorach, dostępne w ALDI również od soboty 3 czerwca w cenie 39,99 zł za sztukę. Klienci, którzy poszukują dywanów zewnętrznych - na taras czy balkon - znajdą je także od soboty w ALDI za 59,99 zł.

Aldi z produktami dla majsterkowiczów

Wolny czas związany z długim weekendem, to nie tylko moment na wypoczynek, dlatego sieć ALDI przygotowała ofertę dla majsterkowiczów. Klienci planujący drobne remonty lub naprawy od 3.06 mogą zaopatrzyć się w szlifierkę kątową marki własnej FERREX za 139,99 zł lub detektor wielofunkcyjny 5 w 1 z dużym podświetlanym ekranem LED za 79,99 zł. W ofercie dostępne są również zestawy wkrętarek marki własnej WORKZONE za 29,99 zł oraz szczypce do dziurkowania także w tej samej cenie.

Tradycyjnie sieć ALDI proponuje też odzież z bawełny bio dla całej rodziny. Przydatnym dodatkiem na czerwcowe wycieczki będą też półbuty damsko-męskie w cenie 49,99 zł, dostępne w sieci od soboty 3 czerwca.

