Lokalna półka PiS - o co chodzi?

W środę w mediach społecznościowych PiS przedstawiło program "Lokalna półka".

"Trzeci konkret PiS to program Lokalna półka, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - poinformowało PiS na Twitterze.

Czy w Aldi można kupić produkty lokalne?

- W Aldi Od lat kupujemy po sąsiedzku, od lokalnych gospodarzy, a oni odwdzięczają się nam produktami, które są zawsze świeże i zawsze najwyższej jakości. Robimy to, bo wiemy, jak ważne jest, by nasi klienci na półkach sklepowych Adi mogli znaleźć różnorodność i jakość. Nasza współpraca z lokalnymi dostawcami nie tylko wspiera to, co polskie, ale optymalizuje również procesy logistyczne i przyczynia się do rozwoju lokalnych przedsiębiorców - mówi Agata Biernacka, Kierownik działu Komunikacji i PR w Aldi Polska.

Podkreśla, że sieć dba o jasne i dokładne oznaczanie kraju pochodzenia oferowanych produktów, dlatego na oznaczeniach znajdują się: kod EAN lub kod PLU, informacje o dostawcy i kraju pochodzenia produktu. Dodatkowo produkty polskiego pochodzenia oznaczane są specjalnym symbolem Produkt Polski.

- Już dziś w kategorii świeże mięso współpracujemy w 100% z polskimi dostawcami. Również wszystkie jaja marki własnej Wesoły Kurnik pochodzą z Polski - potwierdza.

Aldi a rynkowe regulacje

Jak podkreśla Agata Biernacka, jako odpowiedzialny przedsiębiorca Aldi dostosowuje się do regulacji prawnych obowiązujących we wszystkich krajach, w których działa i elastycznie reaguje na wszelkie zmiany. - Jednak na etapie zapowiedzi trudno przewidzieć, jakie dokładnie obowiązki prawne zostaną nałożone na podmioty takie jak ALDI i jak będzie przebiegał proces ich wdrożenia - dodaje.

