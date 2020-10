Aldi: nie można wykluczyć powrotu zwyczajów zakupowych z pierwszej fazy pandemii

- W pierwszej fazie rozwoju koronawirusa w Polsce, zauważyliśmy zmiany w trendzie zakupowym niektórych grup asortymentowych. W szczególności były to produkty z dłuższym terminem przydatności oraz produkty, które można przechować przez długie miesiące w domowej spiżarni. Klienci przychodzili do sklepów rzadziej, ale za to z konkretną listą zakupów i robili większe zakupy na zapas, co było spowodowane chęcią ograniczenia czasu spędzanego w sklepach. Obecnie nie odnotowujemy tendencji powrotu do zwyczajów zakupowych z okresu początku pandemii Covid – 19. Sądząc po stale rosnącej liczbie zachorowań, nie możemy wykluczyć nadejścia drugiej fali epidemii oraz powrotu zwyczajów zakupowych z pierwszej fazy. Procedury stosowane i wypracowane przez nas dotychczas okazały się skuteczne. Wiele z nich wciąż obowiązuje w naszych sklepach, w międzyczasie rozbudowaliśmy także procedury sztabu kryzysowego, aby przygotować się na nadejście drugiej fali epidemii - informuje nas Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji i PR Aldi.

Więcej na dlahandlu.pl.