Aldi Nord przekaże milion euro dla uchodźców

Grupa Aldi Nord przekaże milion Euro, czyli blisko 5 milionów złotych organizacji UNICEF, która niesie pomoc humanitarną dla dzieci i rodzin dotkniętych wojną w Ukrainie.

Autor: opr. RW

Data: 04-03-2022, 18:18

Pomoc trafi również do osób przebywających na przejściach granicznych i w sąsiednich krajach. Dodatkowo dyskonter utworzył specjalny budżet na kwotę 500 000 Euro, czyli około 2,4 miliona złotych, który zostanie przeznaczony na wsparcie lokalnych organizacji pomocowych, dostarczających Ukrainie niezbędnych produktów.

Aldi wspiera uchodźców

Polska spółka należąca do Grupy Aldi Nord również podejmuje inicjatywy na rzecz wsparcia uchodźców oraz tych, którzy udzielają im pomocy. Każdy ze sklepów Aldi w Polsce przekaże wybrane produkty z oferty niespożywczej do organizacji lub instytucji pomocowych. Sklepy na podstawie lokalnego rozeznania przygotują własną paczkę, która trafi do osób potrzebujących, a w ich skład wejdzie między innymi pościel, kołdry, koce, ręczniki, termosy, buty, ciepła odzież.

- Dzięki tak precyzyjnym działaniom wspieramy także lokalną społeczność, która tak samo jak my angażuje się by wspierać uchodźców. Co więcej, wielu z pracowników Aldi zwracało uwagę, że również nasi klienci chcieliby zaoferować swoje wsparcie. Dlatego w naszych sklepach pojawią się specjalnie opisane kosze, do których będziemy zbierać potrzebne produkty i przekażemy je organizacjom pożytku publicznego– mówi Dominika Juszczyk, Menadżer ds. Komunikacji i PR Aldi w Polsce.

Wycofanie produktów rosyjskich

Dotychczas w ramach sprzeciwu wobec działań Rosji przeciwko wolnej Ukrainie sieć wycofała ze sprzedaży produkty pochodzenia rosyjskiego, obniżyła też ceny najczęściej kupowanych produktów, które w licznych zbiórkach przekazywane są potrzebującym przy granicy z Ukrainą oraz zdecydowała się na otwarcie sklepów w województwie lubelskim i podkarpackim w niehandlowe niedziele. Aldi rozwija kolejne inicjatywy mające na celu wsparcie ukraińskich uchodźców, pozostając w tym celu w kontakcie z organizacjami pomocowymi oraz z całą Grupą Aldi Nord.

Aldi w Polsce posiada 203 sklepy i zatrudnia blisko 3600 pracowników.