Aldi obniża zawartość soli, cukru i tłuszczu w produktach marek własnych

Udział produktów ekologicznych, wegetariańskich, wegańskich i produktów z certyfikatem Fairtrade w asortymencie sklepów w większości Grupy Przedsiębiorstw Aldi Nord stale rośnie. W roku 2019 sieć oferowała 265 produktów Fairtrade, co oznacza wzrost o 190 procent w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce, na przestrzeni minionych dwóch lat ich liczba wzrosła z 6 do 87.

Również liczba produktów marek własnych z logiem produkcji ekologicznej UE zwiększyła się z 45 do 134. W minionym roku Aldi w kraju nad Wisłą sprzedawał 73 produkty opatrzone etykietą V-Label, oznaczającą produkty wegańskie i wegetariańskie.

W ramach Zrównoważonego Odżywiania, sieć deklaruje redukcję soli, tłuszczu, cukru oraz zwiększenie zawartości błonnika w produktach marek własnych do końca 2022 roku. Opracowana zostanie oferta dla klientów o szczególnych potrzebach żywieniowych oraz rozszerzony asortyment m.in. dla osób, które zrezygnowały ze spożywania mięsa. Jednym z głównych celów sieci handlowej w zakresie promocji zdrowego stylu życia jest również jasne informowanie klientów o składzie odżywczym produktów. Dlatego w całej grupie dla marek własnych wprowadzone zostaną specjalne etykiety Nutri-Score.

Pozyskiwanie produktów regionalnych i zakup towarów w najbliższym otoczeniu to kolejne istotne aspekty w działalności grupy. Do końca 2021 roku sieć planuje zwiększyć udział produktów pochodzących od lokalnych dostawców – rolników i małych przedsiębiorców. Już teraz w Niemczech wprowadzona została marka własna EINFACH REGIONAL (Po Prostu Regionalne), która promuje lokalne i regionalne produkty. Z kolei w Aldi we Francji i Polsce produkty krajowe oznaczane są specjalnymi etykietami. W Polsce są to Produkt Polski, Dziedzictwo Kulinarne oraz Jakość Tradycja.

- Jednym z naszych celów jest wzmacnianie i wspieranie producentów regionalnych, a także działania na rzecz skracania tras transportu, co ma wpływ na środowisko. Zależy nam również na promowaniu zdrowego i zrównoważonego stylu życia oraz zapewnieniu jak największej liczbie klientów dostępnej cenowo, a zarazem odpowiedzialnej konsumpcji – wyjaśnia Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i CR.

W ofercie sieci znajdują się produkty wykorzystujące wyłącznie certyfikowany olej palmowy. Do końca 2025 roku dostępna w sieci odzież i tekstylia domowe będą miały w swoim składzie wyłącznie certyfikowaną bawełnę. W sieci nie kupimy również kwiatów i roślin, które nie pochodzą ze zrównoważonych upraw.

Działania i cele sieci związane ze zrównoważonym kształtowaniem oferty zawarte zostały w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019. Głównym celem publikacji raportu jest transparentność działalności Aldi pod kątem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym.