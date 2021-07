Aldi: Od lokalnych dostawców kupiliśmy ponad tysiąc produktów

W asortymencie sieci Aldi jest ponad 1200 produktów oznaczonych logotypem z biało-czerwoną flagą, kupowanych po sąsiedzku od lokalnych producentów.

Autor: www.portalspozywczy.pl

29-07-2021

Aldi: Od lokalnych dostawców kupiliśmy ponad tysiąc produktów, fot. materiały prasowe

Aldi od lat współpracuje z lokalnymi dostawcami wspierając to, co polskie i oferując swoim klientom różnorodność i najwyższą jakość produktów. Dzięki takim działaniom sieć optymalizuje również procesy logistyczne i przyczynia się do rozwoju lokalnych przedsiębiorców.

- Od lat kupujemy po sąsiedzku, od lokalnych gospodarzy, a oni odwdzięczają się nam produktami, które są zawsze świeże i zawsze najwyższej jakości. Robimy to, bo wiemy jak ważne jest, by nasi klienci na półkach sklepowych mogli znaleźć różnorodność i jakość – mówi Przemysław Nowak, Dyrektor Pionu Zarządzania Kategoriami w Aldi Polska.

Polska żywność z certyfikatami

Dzięki współpracy z lokalnymi dostawcami w sklepach sieci regularnie przybywa produktów z certyfikatami takimi jak: Jakość i Tradycja czy Dziedzictwo Kulinarne. Sieć od zawsze dba o jasne i dokładne oznaczanie kraju pochodzenia oferowanych produktów, dlatego na oznaczeniach znajdują się: kod EAN lub kod PLU, informacje o dostawcy i kraju pochodzenia produktu.

Produkty polskiego pochodzenia oznaczane są dodatkowo specjalnym symbolem Produkt Polski. Każdego miesiąca niezależnie od regulacji prawnych sieć prowadzi serię badań laboratoryjnych w akredytowanych jednostkach, które umożliwiają kontrolę świeżości produktów z różnych kategorii. Sieć wprowadziła także wysokie standardy wewnętrznej kontroli towarów, co przekłada się na funkcjonowanie całego łańcucha dostaw.