Aldi otwiera pierwszy sklep w Lesznie

- Cieszymy się z debiutu w Lesznie i mamy nadzieję, że nasz sklep oraz produkty marek własnych spotkają się również z uznaniem mieszkańców Leszna. Liczymy na to, że Aldi bardzo szybko stanie się ulubionym miejsce zakupów mieszkańców miasta i będziemy mieć okazję do tego, by otworzyć tutaj nasze kolejne placówki – mówi Dariusz Kujaczyński, Kierownik Sprzedaży Aldi Polska.

Od początku epidemii koronawirusa sieć sklepów przestrzega wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sieć wprowadziła również we wszystkich sklepach własną procedurę higieniczno-sanitarną. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów sieć zmieniła również formułę nowych otwarć. Zrezygnowano z festiwalu grillowego, atrakcji dla najmłodszych oraz degustacji żywności. Przygotowano natomiast promocje cenowe, z których klienci korzystać mogą aż przez 9 dni. Dzięki temu, możliwe jest rozłożenie ruchu klientów, którzy zawsze chętnie sięgają po specjalne oferty przygotowane z okazji otwarcia sklepów.

Sklep w Lesznie powstał zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, który gwarantuje intuicyjne zakupy w przyjaznym otoczeniu. Jego motywem przewodnim jest świeżość, zarówno pod kątem zaaranżowania przestrzeni, jak i asortymentu i jego ekspozycji. Sieć zadbała o oznaczenia, umożliwiające szybsze odnajdywanie potrzebnych artykułów, nowoczesny design i przestronność nowego sklepu. W sklepie znajdą się krajalnica do chleba oraz przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych klientach towarzyszących rodzicom w codziennych zakupach, małe wózki zakupowe.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 – 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 – 18:00. Przy sklepie znajdzie się również parking z 54 miejscami. Na potrzeby sklepu zatrudnionych zostało kilkanaście osób.

