Aldi otwiera pierwszy sklep w woj. warmińsko-mazurskim

- Województwo Warmińsko-Mazurskie to ważny region w rozwoju sieci. Przykładamy olbrzymią wagę, by przy zachowaniu wypracowanych najwyższych światowych standardów odpowiedzieć na lokalne potrzeby rynku zarówno w obszarze asortymentu, jakości obsługi, jak i lokalizacji naszych sklepów. Jesteśmy sklepem codziennych zakupów, w którym wszystkie ulubione produkty klienci znajdują na wyciągnięcie ręki, każdego dnia. Ta zasada przyświeca nam także w doborze lokalizacji nowo otwieranych sklepów – niezmiennie kierujemy się tu komfortem klientów dbając o ich pozytywne doświadczenia zakupowe – mówi Bartosz Jędrzejewski, Kierownik Sprzedaży ALDI Polska.

Od początku pandemii koronawirusa sieć sklepów ALDI przestrzega wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. ALDI wprowadziło również we wszystkich sklepach własną procedurę higieniczno-sanitarną. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, sieć zmieniła formułę świętowania.

Pierwszy sklep ALDI w województwie Warmińsko-Mazurskim, w Elblągu przy ulicy Robotniczej 134, jest przygotowany zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Znalazły się tu również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta.

Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z 42 miejscami parkingowymi, z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji. Łączna powierzchnia sklepu to 1300 m2.

Aktualnie sieć posiada 164 marketów w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów ALDI. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia.

