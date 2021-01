Aldi otwiera sklepy w kolejnych warszawskich dzielnicach

- Województwo mazowieckie to ważny region w rozwoju sieci. Przykładamy olbrzymią wagę, by przy zachowaniu wypracowanych najwyższych światowych standardów odpowiedzieć na lokalne potrzeby rynku zarówno w obszarze asortymentu, jakości obsługi jak i lokalizacji naszych sklepów. Jesteśmy sklepem codziennych zakupów, w którym wszystkie ulubione produkty klienci znajdują na wyciągnięcie ręki, każdego dnia. Ta zasada przyświeca nam także w doborze lokalizacji nowo otwieranych sklepów – niezmiennie kierujemy się tu komfortem klientów dbając o ich pozytywne doświadczenia zakupowe – mówi Bartosz Jędrzejewski, Kierownik Sprzedaży ALDI Polska.

Od początku epidemii koronawirusa sieć sklepów ALDI przestrzega wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. ALDI wprowadziło również we wszystkich sklepach własną procedurę higieniczno-sanitarną. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, sieć zmieniła formułę świętowania. Przygotowano liczne promocje cenowe, z których klienci korzystać będą mogli 11 dni.

Aktualnie sieć posiada 162 markety w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 25 nowych sklepów ALDI, w tym trzy w województwie mazowieckim to jest w Warszawie przy ul. Bacewiczówny, Grodzisku Mazowieckim oraz Wołominie. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia w Warszawie oraz województwie mazowieckim. Nowo otwierane sklepy przygotowane są zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji.

Na uwagę zasługuje sklep zlokalizowany w pierwszym kulturalno-rozrywkowym centrum w Warszawie, położony na terenie zabytkowej Wytwórni Wódek Koneser. Mieści się tutaj piętnaście różnorodnych restauracji, przestrzeń kreatywna dla dzieci oraz muzea, galerie sztuki. Odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych takich jak spektakle, targi, koncerty, wystawy.

Drugi sklep, którego otwarcie zaplanowane jest 27 stycznia, mieści się przy ulicy Hübnera 1/U3 i jest pierwszym ALDI w dzielnicy Żoliborz. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z wjazdem od ulicy Rydygiera z 40 miejscami parkingowymi, z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Dyskont przewidział również dodatkowe udogodnienia dla klientów.

Oba sklepy wyposażone są bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Sklepy otwarte będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników w każdej z nowych lokalizacji. Łączna powierzchnia obu sklepów to ponad 2700 m2 w tym przy ul. Hübnera 1200 m2, przy placu Konesera 1500 m2.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.