Aldi otwiera trzeci sklep w Lublinie

2 lutego Aldi otworzy kolejny sklep w Lublinie, tym razem przy ulicy Nałkowskich 211. Będzie to trzeci sklep sieci w tym mieście.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 31-01-2022, 16:03

Aldi otwiera trzeci sklep w Lublinie / fot. materiały prasowe

Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00. Z tej okazji sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 50%. Klienci odwiedzający nowy sklep Aldi będą mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych promocji na wszystkie produkty marek własnych Aldi. Nowością jest promocja Ale Prezenty aktywna w dniu otwarcia sklepu – 2 lutego. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto otrzymają torby wypełnione produktami Aldi, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. A po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 w Foodtucku Aldi za okazaniem paragonu będzie można odebrać pyszny poczęstunek.

Trzeci sklep Aldi w Lublinie

Sklep w Lublinie przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki. Łączna powierzchnia nowego Aldi wynosi niemal 1500 m2. Sklep wyposażony jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

W Lublinie klienci mogą zrobić zakupy w dwóch innych lokalizacjach – przy ulicy Sendlerowej 2 oraz Spółdzielczości Pracy 68.