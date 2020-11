Aldi otwiera trzy nowe sklepy w listopadzie

- Wybierając lokalizacje naszych nowych sklepów kierowaliśmy się przede wszystkim dbałością o komfort i doświadczenia zakupowe naszych klientów. Lokalizacja jest bowiem kluczowym czynnikiem wyboru sklepu na codzienne zakupy. Wierzymy, że ALDI spotka się z entuzjastycznym przyjęciem, stając się ulubionym sklepem zarówno ze względu na jakość asortymentu, jak i komfort zakupów – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI Polska.

Od początku epidemii koronawirusa sieć sklepów ALDI przestrzega wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. ALDI wprowadziło również we wszystkich sklepach własną procedurę higieniczno-sanitarną.

Wszystkie trzy sklepy przygotowane są zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Znalazły się tu również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta.

Na klientów czeka również parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych we wszystkich trzech lokalizacjach. Sklepy otwarte będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00.Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników w każdej z nowych lokalizacji. Łączna powierzchnia wszystkich trzech sklepów to aż 4300 m2, w tym w Katowicach 1570 m2, w Grodzisku Mazowieckim 1480 m2, na Warszawskim Ursynowie 1250 m2.

