Aldi otworzy 14 nowych sklepów do końca grudnia

Dotychczas ALDI obecne było głównie w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski, gdzie marka została dobrze przyjęta przez klientów. Dzięki stale wzmacnianej kadrze w dziale nieruchomości, która liczy już kilkadziesiąt osób oraz nowym, regionalnym biurom w 8 miastach Polski, ALDI od początku 2020 r. swoją ekspansję prowadzi praktycznie na terenie całej Polski.

Od początku 2019 roku ALDI zwiększyło także wydatki na reklamę rozpoczynając regularną i konsekwentnie budowaną kampanię marketingową w dużej mierze opartą o produkty marek własnych. Dyskont nieustannie powiększa też udział lokalnych produktów w asortymencie. Prawie połowa marek własnych ALDI produkowana jest w Polsce.

- Polska to ważny i wymagający rejon w rozwoju sieci. Przykładamy olbrzymią wagę, by przy zachowaniu wypracowanych najwyższych światowych standardów odpowiedzieć na lokalne potrzeby rynku zarówno w obszarze asortymentu, jakości obsługi jak i lokalizacji naszych sklepów. Jesteśmy sklepem codziennych zakupów, w którym wszystkie ulubione produkty klienci znajdują na wyciągnięcie ręki, każdego dnia. Ta zasada przyświeca nam także w doborze lokalizacji nowo otwieranych sklepów – niezmiennie kierujemy się tu komfortem klientów dbając o ich pozytywne doświadczenia zakupowe. Szczególną uwagę przykładamy także do bezpieczeństwa, wiemy, że w tych trudnych czasach jest to jeden z kluczowych czynników wyboru sklepu na zakupy – tłumaczy Tomasz Gawlik, Dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce.

Wszystkie 14 sklepów przygotowanych jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jak i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała o dodatkowe udogodnienia dla konsumentów. Sklepy wyposażone są w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych. Znajdą się w nich również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Na klientów czekać będą również komfortowe parkingi z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Sklepy otwarte będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00.Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników w każdej z nowych lokalizacji. Łączna powierzchnia wszystkich czternastu sklepów to niemal 20 tysięcy m2.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.