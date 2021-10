Aldi pokazuje warunki pracy w handlu

Aldi Polska rusza z nową odsłoną kampanii employer brandingowej, która oparta jest na czterech filarach: pewności, jakości, życzliwości oraz jutrze.

Aldi Polska rusza z nową odsłoną kampanii employer brandingowej, której główne hasło brzmi: Napędzają nas ludzie, po prostu.

- Pokazuje ono, że napędzają nas ci, dla których pracujemy – nasi klienci oraz ci, z którymi współpracujemy na co dzień – nasi pracownicy – mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich Aldi Polska. Kampania oparta jest na czterech filarach: pewności, jakości, życzliwości oraz jutrze. Kampania wystartowała 11 października. Swoim działaniem obejmie Internet, outdoor oraz kanały komunikacji wewnętrznej.

Kampania employer brandingowa wspierać będzie otwarcia około 40 sklepów i nowego centrum dystrybucyjnego w Bydgoszczy. Głównym jej celem jest pokazanie realnego obrazu pracy w Aldi, gdzie odnajdą się osoby, które, podobnie jak obecni pracownicy, napędzani są przez wartości takie jak: pewność, jakość, życzliwość i jutro.

- Wszystkie te aspekty widoczne są w naszej sieci na co dzień – pewność zatrudnienia w międzynarodowej grupie Aldi Nord, nasza dbałość, zarówno o jakość sprzedawanych produktów, jak i jakość relacji pracodawcy z pracownikami. Jesteśmy życzliwi w naszych zespołach, życzliwość opisuje też nasz stosunek do klientów. "Jutro" to słowo klucz naszej komunikacji, które związane jest z transformacją sieci i naszą ambicją tworzenia nowej wizji handlu. Napędzają nas ludzie, po prostu – to dla nich i z nimi tworzymy nasz biznes – mówi Anna Goleniowska.

- W swojej kampanii Aldi pokazuje prawdę o pracy w branży retail, która być może nie zawsze jest łatwa, ale dzięki życzliwym ludziom ci, którzy zdecydują się dołączyć do zespołu, znajdą w nim swoje miejsce na dłużej. Siłą przekazu kampanii jest pokazanie wpływu, jaki każdy pracownik wywiera na doświadczenia klienta oraz na sukces i rozwój całej firmy - informuje sieć.

Wypracowane filary komunikacji są wynikiem strategii employer brandingowej opartej na badaniach wewnętrznych. Polska strategia lokalizuje założenia strategii międzynarodowej grupy Aldi Nord. Partnerem w tworzeniu strategii był Employer Branding Institute. Agencją wspierającą tworzenie kreacji wizualnych jest agencja GROW.

Aldi w Polsce posiada 183 sklepy i zatrudnia blisko 3500 pracowników. Sieć jest częścią grupy przedsiębiorstw Aldi Nord.