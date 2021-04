Aldi Polska rozpoczyna stałą współpracę z Sylwią Majcher.

Dotychczas ambasadorka współpracowała już z siecią przy świątecznej odsłonie kampanii "1001 powodów, by wpaść do Aldi".

Teraz współpraca Majcher z Aldi zacieśnia się. Sieć rusza z programem Zero Waste, zachęcając klientów do mądrych zakupów i proekologicznych zachowań.

Sklepom Aldi w roku 2020 udało się poddać recyklingowi 1209,23 ton opakowań z papieru i tektury, 234,704 ton samego papieru i tektury, 281,88 ton folii transparentnej oraz 131,3 ton folii kolorowej. Właściwe gospodarowanie odpadami i niemarnowanie żywności to jedne z kluczowych celów ALDI w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

By zwiększyć skalę swoich działań i poziom świadomości społecznej w tym zakresie sieć rusza z programem Małe Kroki do Zero Waste, do realizacji którego zaproszona została ekspertka Sylwia Majcher. Majcher jest dziennikarką, autorką książek, m.in. „Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku". Publikuje reportaże i wywiady, regularnie wypowiada się w kwestiach związanych z niemarnowaniem jedzenia, ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów planety w gazetach, radiu i telewizji. Jako ekspertka krok po kroku wprowadzi klientów Aldi do świata Zero Waste, a pomogą jej w tym także aktorzy Klubu Komediowego, z którymi sieć współpracuje w ramach kampanii "1001 powodów, by wpaść do Aldi".



- Będąc odpowiedzialnym przedsiębiorcą staramy się minimalizować negatywne dla środowiska skutki naszej działalności. Mamy świadomość, że jako sieć sklepów spożywczych generujemy dużo odpadów, które jednak restrykcyjnie i według ściśle określonych reguł recyklingujemy. Dbamy o to, by każdy z pracowników był przeszkolony z zakresu sortowania tych odpadów, tak, by generowane śmieci łatwo można było przetworzyć. Każdy z nas jest też konsumentem i prowadzi własne gospodarstwo domowe i doskonale wiemy, że mądre zakupy są pierwszym krokiem do tego, by uniknąć marnowania żywności – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Aldi Polska.

– Z tego powodu postanowiliśmy podzielić się dobrymi praktykami z naszymi klientami, wspierając się autorytetem i doświadczeniem zewnętrznego eksperta. Wierzymy, że dzięki współpracy z Sylwią Majcher nasi klienci znajdą masę inspiracji i porad, które, w myśl idei Zero Waste przyczynią się do niemarnowania żywności – dodaje Katarzyna Bawoł.

Sylwia Majcher jako gość specjalny pojawi się w kolejnych spotach reklamowych ALDI z udziałem Klubu Komediowego. Opowie, czym jest zero waste, jakie produkty najczęściej marnujemy i jak robić rozsądnie zakupy, by więcej zostało w naszych portfelach. Jej porady i przepisy znajdą się także na specjalnej podstronie https://www.aldi.pl/zero-waste. Wśród kolejnych powodów, by wpaść do ALDI sieć wymienia między innymi bezpieczne i wygodne zakupy, czy szerokie alejki między regałami. Kampania z udziałem Sylwii Majcher i Klubu Komediowego pojawi się w Internecie, w tym w social mediach, na You Tubie, w gazetkach, radiu i w sklepach ALDI.

To nie jedyne działania, które sieć stosuje w ramach dbałości o środowisko, mądrego gospodarowania odpadami i niemarnowania żywności. W 2020 roku już 93% sklepów ALDI aktywnie oddawało żywność organizacjom charytatywnym. Odbiory wciąż realizowane są minimum 2-3 razy w tygodniu, a głównym beneficjentem jest Caritas Polska.

Jako Grupa ALDI Nord przedsiębiorca zobowiązał się globalnie (w ramach całej organizacji) obniżyć emisje gazów cieplarnianych do końca 2021 roku o 40% w porównaniu z rokiem wyjściowym 2015. W tym celu sieć wyposaża swoje sklepy w ekologiczne oświetlenie LEDowe - obecnie 124 sklepy posiadają takie oświetlenie oraz instalacje fotowoltaiczne. ALDI zapowiada, że na opakowaniach marek własnych systematycznie będą pojawiać się oznakowania, które pozwolą na łatwą identyfikację tego, do jakiego pojemnika powinien trafić odpad, by mógł w łatwy sposób zostać poddany obróbce.