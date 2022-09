Sieć Aldi otworzyła nowy magazyn w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Na potrzeby magazynu sieć utworzyła 200 nowych miejsc pracy.

Aldi powiększa sieć magazynów, fot. materiały prasowe

Aldi: czas dostawy skrócony o 30%

43 000 m2 łącznej powierzchni magazynowej, 11 000 m2 powierzchni obszaru chłodzonego, 82 elektryczne wózki, 23 000 europalet, głosowa kompletacja zamówień, możliwość obsługi do 250 sklepów i czas dostawy skrócony o 30%. To nowy magazyn Aldi w liczbach, który 14 września został otwarty w miejscowości Lisi Ogon pod Bydgoszczą. Na potrzeby magazynu sieć utworzyła 200 nowych miejsc pracy.

W pierwszych miesiącach działania magazyn będzie obsługiwać 100 sklepów w rejonie północnym. Docelowo może obsługiwać do 250 sklepów. Dzięki temu czas dostaw do sklepów zostanie skrócony o 30%.

Nowe centrum dystrybucji powstało w zbudowanym przez Panattoni Europe parku Lisi Ogon. Zrealizowane przez dewelopera centrum produkcyjno-magazynowo-usługowe z częścią biurową powstało w rejonie ulic Wiejskiej i Wyczynowej.

W magazynie zastosowano rozwiązania ekologiczne

- Z perspektywy sieci, nastawionej na kolejne nowe otwarcia sklepów, warunki logistyczne są kluczowe i mają wpływ na optymalizację wielu procesów. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat planujemy powiększyć ilość naszych placówek o 50% - mówi Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI Polska.

Nowy magazyn uzyskał w systemie BREEAM ocenę na poziomie Very Good. Budynek został wyposażony w głosową kompletację zamówień - Pick by Voice, a w przyszłości zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy do 500 kWp. Magazyn posiada całkowitą powierzchnię 43 300 m2, z czego powierzchnia obszaru chłodzonego wynosi około 11.000 m2, z kolei biura zajmą 2 263 m2. Część magazynowa pomieści 23.000 europalet.

W magazynie zastosowano rozwiązania ekologiczne m.in. oświetlenie LED, parking ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych, zamontowano zewnętrzną, elektryczną ochronę przeciwsłoneczną, która sterowana jest przez automatykę pogodową. Docelowo w planach jest budowa farmy fotowoltaicznej.

