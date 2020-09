Aldi przekazuje 775 tysięcy złotych dla potrzebujących szpitali

Celem akcji charytatywnej „Doceniam, dziękuję” było wsparcie lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników sklepów, listonoszy, kurierów i wszystkich tych, którzy stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem. W ramach akcji sprzedano ponad pół miliona specjalnie zaprojektowanych naklejek, a zebrana dzięki temu kwota zasiliła zbiórkę Fundacji SiePomaga na rzecz walki z koronawirusem. Środki przekazane przez Aldi wsparły kilkanaście najbardziej potrzebujących szpitali.

- Akcja „Doceniam, dziękuję” świetnie wpisała się w ideę i motto, które przyświeca działalności naszej Fundacji, czyli „Razem wielką mamy moc!”. To działanie pozwoliło na integrację wielu osób wokół słusznej idei i dołożenie cegiełki do walki z koronawirusem. To dobry przykład na to jak współcześnie powinno wyglądać zaangażowanie społeczne biznesu, który daje od siebie i zachęca do wspólnej aktywności innych. To właśnie dzięki skali akcji i jej szerokiemu zasięgowi możliwe było wsparcie wielu potrzebujących placówek medycznych. Jesteśmy pełni szacunku i wdzięczności dla osób walczących z koronawirusem na pierwszej linii frontu. I dziękujemy, że klienci ALDI przyłączyli się do nas - mówi Pamela Wiśniewska z Fundacji SiePomaga.

- Odpowiedzialność społeczna to jedna z wartości, która od lat przyświeca działaniom podejmowanym przez ALDI, dlatego w czasie, gdy zmagamy się z epidemią koronawirusa oczywistym było dla nas, że i my powinniśmy przyłączyć się do ogólnoświatowego trendu wsparcia medyków. Stąd pomysł na akcję „Doceniam, dziękuję” i współpraca z Fundacją SięPomaga. Cieszymy się, że nasze działania spotkały się z tak dużym zainteresowaniem – wyjaśnia Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji ALDI Polska.

Projekt możliwy był do zrealizowania dzięki zaangażowaniu pro bono cenionych polskich artystów -rysowników, ilustratorów i autorów komiksów, wśród których znaleźli się: Tomek Bieniek, Ernesto Gonzales, Paweł Jońca, Tomasz Łęczyński, Dawid Ryski, Marta Paradowska, Przemek „Trust” Truściński, Andrzej Wieteszka.

Za pomysł i koncepcję akcji odpowiadała Agencja Scholz&Friends Warszawa oraz The Digitals należące do Grupy S/F. Partnerem akcji była Grupa LTTM , a wyłącznym dystrybutorem naklejek sieć sklepów ALDI.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.