ALDI przekazuje produkty i dołącza do akcji #PosiłekDlaSeniora

Celem akcji „Posiłek dla seniora” jest wsparcie starszych, samotnych mieszkańców Warszawy, którzy w związku z epidemią korona wirusa są wyizolowani i z różnych względów pozbawieni pomocy swoich bliskich, czy wyspecjalizowanych ośrodków, takich jak np. domy pomocy społecznej. Akcja wspierana jest przez wiele osób i firm, a dzięki ich zaangażowaniu i nagłośnieniu jej skala zwiększa się i rozprzestrzenia na kolejne miasta. Tym samym pomoc trafia do coraz większej grupy seniorów. Co ważne pomagając seniorom wspieramy także branżę gastronomiczną, która dzięki przygotowywanym posiłkom może utrzymać swoich pracowników i przetrwać w tym trudnym czasie.

- Aktualna sytuacja pokazuje nam jak wiele jest wśród nas osób potrzebujących pomocy. Staramy się wsłuchiwać w ich głosy i wspierać ważne społecznie inicjatywy. Właśnie dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na apel Grupy Warszawa i What Anna Wears oraz dołączyć do akcji „Posiłek dla seniora”, pomagając tym, którzy znajdują się teraz w bardzo trudnej sytuacji, i w innym przypadku nie mogliby otrzymać pełnowartościowych posiłków, tak ważnych dla utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej. Do akcji dołączyliśmy także z jeszcze jednego powodu. Dzięki dostarczanym regularnie posiłkom, seniorzy mogą wymienić z innymi uśmiech bądź kilka słów, a to dzisiaj, kiedy wszyscy żyjemy w społecznej izolacji, znaczy bardzo wiele – wyjaśnia Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI Polska.

W ramach wsparcia ALDI przekazało już m.in. świeże warzywa i owoce, mleko, kaszę, mąkę i makarony, które posłużą do przygotowania wielu zbilansowanych posiłków. Jak zapowiada sieć, produkty będą dostarczane do wskazanych punktów gastronomicznych w kilku turach, a cała akcja została zaplanowana na najbliższych kilka tygodni.

W ramach akcji #PosiłekDlaSeniora organizatorzy uruchomili również specjalna zbiórkę finansową pod adresem https://zrzutka.pl/ty52jv. Dzięki temu każdy może wesprzeć ten szczytny cel, a wpłacając pieniądze na akcję pomaga się podwójnie - seniorom, ale pośrednio także pracownikom restauracji: kucharzom, barmanom, kierowcom. Każda wpłata o równowartości 25 zł pokrywa koszt produkcji jednego zestawu posiłków, w tym pracę kucharzy i innych osób.