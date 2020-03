Aldi przekazuje produkty szpitalom i uruchamia kasy dla lekarzy i służb mundurowych

Aldi podejmuje działania mające na celu wsparcie tych wszystkich, którzy na co dzień poświęcają się dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Sieć rozpoczyna cykl tygodniowych dostaw do szpitali i wojewódzkich sztabów kryzysowych. Aktualnie sieć zaplanowała przekazanie produktów o łącznej równowartości niemal 150 tysięcy złotych, choć ich liczba sukcesywnie może się zwiększać w miarę dotarcia do kolejnych placówek w poszczególnych województwach.

- Dziś jeszcze bardziej niż zwykle zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięczamy służbie zdrowia i wszystkim służbom mundurowym. Każda chwila, którą mogą poświęcić na zregenerowanie sił jest niezwykle cenna. Dołączamy do oddolnych akcji społecznych i jako biznes wspieramy walkę z koronawirusem, by również dołożyć cegiełkę Aldi w postaci pakietów produktów dla lekarzy, pielęgniarek oraz sztabów kryzysowych Urzędów Wojewódzkich - mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR Aldi Polska.

Wśród nich znajdują się najbardziej pożądane w tym czasie produkty gotowe do spożycia i dodające energii, a także środki higieniczne – dodaje Biernacka.

Jak zapowiada sieć, produkty będą dostarczane do szpitali w kilku turach, a cała akcja została zaplanowana na najbliższe kilka tygodni. Sieć jest w nieustającym kontakcie z kolejnymi placówkami i na bieżąco weryfikuje ilości dostaw. W najbliższych dniach wsparcie otrzymają Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Megrez Sp. z o.o. - szpital w Tychach, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz chętne sztaby kryzysowe Urzędów Wojewódzkich.

Dodatkowo, by zadbać o najbardziej obciążone w tym czasie grupy społeczne i ułatwić im proces robienia zakupów, sieć wprowadza dla nich dedykowane punkty obsługi. W każdym sklepie zostanie wydzielona specjalna kasa obsługująca pracowników służby zdrowia i służb publicznych. Zakupy bez kolejki zrobią m.in. lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni, policjanci, strażacy, pracownicy straży miejskiej, straży granicznej.

- Chcemy chociaż w ten sposób odwdzięczyć im się za trud, jaki wkładają na co dzień w swoją pracę i zadbać o to, by więcej czasu spędzali ze swoimi bliski oraz na regenerację sił - tłumaczy Agata Biernacka.

