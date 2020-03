Aldi przekazuje wodę i żywność kierowcom stojącym w kolejkach na granicy

Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie dzięki działającej już na tym terenie oddolnej inicjatywie lokalnej ludności, wśród której znaleźli się także pracownicy sklepu Aldi w Lubaniu, z którymi skontaktowała się centrala firmy. W ramach wsparcia Aldi przekazało 1100 litrów wody, 135 opakowań kabanosów, 300 opakowań soków i napoi, 660 opakowań chleba i wafli zbożowych, 36 opakowań słodkości (wafelki, batony oraz mleczne myszki), dodatkowo papier, ręczniki i chusteczki higieniczne.

- Jestem dumna, że nasza firma wsparła osoby organizujące pomoc w Jędrzychowicach. Ci ludzie są naprawdę wielcy - niektórzy nie spali po 40 godzin, aby na własną rękę zorganizować żywność dla podróżujących. Inicjatywa Aldi była bardzo potrzebna, znacznie przyspieszyła cały proces - mówi Anna Chodak, Kierownik Rejonu Sprzedaży Aldi.

- Z relacji kierowców, którym wręczyliśmy prowiant wynikało, że przed nimi było jeszcze ponad 10 godzin oczekiwania. Wiemy, że późnym wieczorem cały ruch samochodów osobowych został przekierowany na przejście w Zgorzelcu, gdzie odprawa była już sprawniejsza - dodaje Chodak.

Żywności i woda zostały przekazane przed przejściem granicznym - ze względów bezpieczeństwa nikt z uczestników akcji nie przekraczał granicy.

- Aldi w swojej działalności wspiera lokalną społeczność budując dobre relacje z mieszkańcami miast, w których posiada sklepy, pomaga także w rozwoju inicjatyw swoich pracowników. Jesteśmy pełni szacunku dla ludzi, którzy tak sprawnie zorganizowali się, by nieść pomoc potrzebującym. Cieszymy się, że nie tylko nie musieliśmy namawiać naszych pracowników do tego działania, bo po naszym kontakcie z nimi okazało się, że ta akcja już trwa i możemy jako firma do niej dołączyć - mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR Aldi Polska.

Przypomnijmy, najważniejsze działania sieci w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego - sklepy sieci zostały zaopatrzone w specjalne instrukcje dla klientów. Przy stanowiskach z warzywami, owocami oraz pieczywem zagwarantowane zostały jednorazowe rękawiczki, które pozwalają na ograniczenie bezpośredniego kontaktu z produktami, podłogi i boki kas oklejane są taśmami wyznaczającymi bezpieczne odległości. W sklepach emitowane są komunikaty głosowe, wiszą też plakaty informacyjne o zachowaniu środków ostrożności. Sieć nawet w kampanii radiowej zachęca klientów do skracania zakupów lub pozostania w domu. Ponadto sieć podjęła także decyzję o wstrzymaniu kontroli na parkingach przy swoich sklepach i poinformowało o niej zarządców parkingów.

