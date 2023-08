Chcemy, aby nasze sklepy były obecne w pobliżu osiedli mieszkaniowych lub dużych ciągów komunikacyjnych - mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR Aldi Polska.

Aldi zwiększa tempo rozwoju, fot. materiały prasowe

Rozmawiamy z sieciami handlowymi o pierwszym półroczu 2023 roku.

Aldi skupia się na dużych lub mniejszych miastach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

W Krakowie uruchomiona została spółka ALDI TechHub będąca technologicznym centrum, które pozwoli sprostać wyzwaniom transformacji technologicznej ALDI Nord.

Gdzie Aldi otworzyło nowe sklepy?

- 2023 rok rozpoczęliśmy z planem zwiększenia tempa rozwoju sieci ALDI. Nasza strategia zakłada „60+", co oznacza, że planujemy nie tylko utrzymać tempo rozwoju, ale docelowo chcemy je zwiększyć. Na tym będziemy skupiać się w ciągu najbliższych kilku lat - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR Aldi Polska.

- W tym roku otworzyliśmy już sklepy w Stargardzie, Rokietnicy, Iławie, Suwałkach, Zielonej Górze, Kłodzku, Raciborzu, Puławach, Świeciu, Żorach, Płońsku i Gnieźnie, a kolejne czekają nas w najbliższych miesiącach. Skupiamy się na dużych lub mniejszych miastach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Chcemy, aby nasze sklepy były obecne w pobliżu osiedli mieszkaniowych lub dużych ciągów komunikacyjnych, po to, aby konsumenci mogli dokonać zakupów w dogodnej lokalizacji, z łatwym dojazdem - informuje.

- Aktualnie nasze nowe lokalizacje posiadają salę sprzedaży o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych i wyposażone są w kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Coraz częściej pojawiamy się też w parkach handlowych, aby klienci podczas zakupów w innych sklepach mogli również skorzystać z asortymentu ALDI. Pod koniec tego roku na mapie Polski pojawią się dwa nowe sklepy zgodne z formatem ALDI Urban – w podwarszawskich Markach i we Wrocławiu. Format ten polega na budowie dwukondygnacyjnego budynku, gdzie na jednej sali znajduje się sklep, a na drugiej parking dla klientów. W perspektywie najbliższych pięciu lat chcemy mieć łącznie około 650 sklepów - opowiada.

Aldi w trakcie transformacji technologicznej

- Jako grupa ALDI Nord inwestujemy także w rozwój technologiczny, by tym samym ułatwić klientom zakupy i usprawnić procesy operacyjne. W tym celu w Krakowie uruchomiona została spółka ALDI TechHub będąca technologicznym centrum, które pozwoli sprostać wszystkim wyzwaniom transformacji technologicznej ALDI Nord. Dla ALDI w Polsce bardzo ważnym projektem w tym obszarze ma być rozpoczęcie budowy nowej centrali i prace nad budową kolejnych centrów dystrybucyjnych.

Aldi podejmuje też działania umożliwiające zakup energii po jak najniższych cenach. Spółka inwestuje w odnawialne źródła energii i planuje w roku 2023 wyposażyć wszystkie własne sklepy w instalacje fotowoltaiczne.

- Dzięki dotychczasowym działaniom Grupa ALDI Nord zaoszczędziła 41 085 ton CO2 w roku 2022, a sklepy i centra dystrybucyjne ALDI wyprodukowały 146 000 megawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu prądu przez 36 500 domów jednorodzinnych. ALDI Nord w 2022 roku zanotowała też redukcję emisji gazów cieplarnianych o 23% w porównaniu z rokiem 2020, co stanowi spadek o 347 000 ton CO2 - mówi przedstawicielka sieci handlowej.

Wyższe zarobki pracowników Aldi

Agata Biernacka podkreśla, że rozwój sieci to także rozwój struktur pracowniczych. - Pracownicy stanowią trzon funkcjonowania ALDI, dlatego budujemy angażujące środowisko pracy, w którym każdy może rozwijać swoją karierę zawodową w perspektywie długofalowej. Oferujemy stabilne zatrudnienie, rynkowe wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych - mówi.

- Wiemy, że silne i stabilne zespoły stanowią podstawę sukcesu każdej firmy, szczególnie w naszej branży. Dlatego od lipca 2023 roku wzrosły zarobki pracowników w sklepach ALDI. Po zmianie początkujący sprzedawca zarobi od 3860 zł do 4410 zł brutto. Sprzedawcy z trzyletnim doświadczeniem mogą liczyć już na pensję 4260 – 4810 zł brutto. Wynagrodzenia kierowników sklepów kształtują się od 6110 do 7910 zł brutto, w zależności od doświadczenia. Obecnie w ALDI zatrudniamy ponad 4500 osób w Polsce. Od 31 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022 zatrudnienie pracowników ALDI wzrosło o ponad tysiąc osób. Tylko w tym roku, w związku z otwarciami nowych sklepów, zespół ALDI powiększy się o prawie 700 pracowników - opowiada.

Aldi analizuje asortyment

- W ALDI prowadzimy prace nad analizą asortymentu – chcemy poszerzyć grono klientów i zwiększyć liczbę produktów, po które sięgają oni podczas codziennych zakupów. Działaniami wspierającymi rozpoznawalność marki są nasze kampanie marketingowe. W pierwszej połowie tego roku ruszyła nasza nowa kampania, której główną bohaterką jest Sonia Bohosiewicz. Kampania, będąca kontynuacją strategii zawartej w haśle "Raz ALDI zawsze COŚ z ALDI" podkreśla prostotę zakupów, jedną ze strategicznych cech aktualnie rozwijanych przez sieć. W dobie pośpiechu, natłoku informacji i technologii, zakupy są jednym z wielu punktów na naszej codziennej liście zadań - tłumaczy.

- Klienci oczekują prostych i wygodnych zakupów oraz pewności, że produkty, po które sięgają mają najwyższą jakość przy możliwie najniższej cenie. Dlatego w ALDI stawiamy na prostotę. Dotyczy to całego procesu – od wyselekcjonowania asortymentu, ekspozycji na półkach sklepowych po doświadczenie zakupowe, na które wpływają szerokie alejki, czytelna nawigacja oraz proste mechanizmy promocyjne, które u nas obowiązują zawsze od jednej sztuki. Nowa kampania z ambasadorką marki Sonią Bohosiewicz to opowieść o prostocie zakupów - podsumowuje Agata Biernacka.

