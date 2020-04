Aldi rozpoczyna sprzedaż maseczek wielokrotnego użytku

Od 29 kwietnia sieć sklepów Aldi rozpoczyna sprzedaż maseczek osłonowych wielokrotnego użytku, produkowanych przez polską markę Adrian. Maseczki są dwuwarstwowe, nie uczulają, posiadają specjalne miejsce na filtr i zostały wykonane z dzianiny, która zapewnia swobodny przepływ powietrza.

- Maseczki stały się w obecnych czasach towarem pierwszej potrzeby, często deficytowym. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do sprzedaży wysokiej jakości maseczek wielokrotnego użytku w atrakcyjnej cenie, za które nasi klienci nie będą musieli przepłacać. Chcemy by czuli się oni bezpieczni i w tym trudnym okresie bez dodatkowego stresu mogli dostosować się do obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Właśnie dlatego nawiązaliśmy współpracę z marką Adrian – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR Aldi Polska.

Dostępne w ofercie sieci maseczki kupić można już w cenie 3,99 zł za sztukę. Są wygodne i dobrze przylegają do twarzy, dzięki czemu nie ma konieczności ich ciągłego poprawiania i nie przeszkadzają w trakcie zakupów, spacerów czy innych aktywności. Produkt wykonany został z materiału, który umożliwia jego pranie i dostępny jest w rozmiarze uniwersalnym.

