Aldi rozszerza asortyment o książki

Od 1 grudnia klienci znajdą w sklepach Aldi wybór popularnych książek. To oferta dla moli książkowych oraz pomysł na prezent świąteczny.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 01-12-2021, 12:51

Aldi rozszerza asortyment o książki, fot. shutterstock

Aldi z kolejnymi tytułami książek

Wśród tytułów dostępnych w sieci znaleźć można opowieść o kobiecej drodze do samej siebie, czyli „Czułą przewodniczkę” Natalii de Barbaro, kryminały Remigiusza Mroza i Wojtka Chmielarza, biografię Magdy Gessler, czy serię poradników. Są również ilustrowane, kolorowe książki, jak seria „Kicia Kocia” czy „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, które sprawdzą się jako lektury czytane przez rodziców oraz jako pierwsze samodzielne lektury.

- Dotychczasowa akcyjna sprzedaż książek w naszych sklepach cieszyła się popularnością, dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować klientom dostęp do kolejnych tytułów – komentuje Piotr Szewczyk, Kierownik Kategorii Non Food w Aldi.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aldi z książkami dla całych rodzin

- Ofertę konstruujemy tak, by była atrakcyjna dla całych rodzin. Wiemy, że dla wielu Aldi jest sklepem ulubionych produktów, po które chętnie wracają i chcemy, by konsumenci przychodząc do nas znaleźli wszystko, to czego potrzebują - od oferty spożywczej po prezenty książkowe, które od teraz będą pojawiały się u nas pod szyldem Biblioteczki Aldi. Z uwagą obserwujemy trendy na rynku wydawniczym, chcemy, by nasi klienci mogli kupić u nas książki, o których jest głośno i które kojarzone są z listami bestsellerów – dodaje.

W Biblioteczce Aldi znajdą się książki dla dzieci od 6,49 zł a dla dorosłych od 24,99 zł. Bieżąca oferta ważna jest do wyczerpania zapasów.